La nueva exposición en Madrid que desmantela la imagen de «los hombres de verdad» de Texas

Gaby Vera presenta Look Again, la primera exposición individual en España del artista franco-americano Alex Bex, que podrá visitarse del 9 de septiembre al 24 de octubre de 2025. La muestra reúne una selección de obras clave del proyecto fotográfico Memories of Dust, aclamado internacionalmente, en el que Bex desafía con sutileza y profundidad la imagen arquetípica del vaquero estadounidense.

A través de una mirada íntima y comprometida, Alex Bex no solo documenta la vida rural en Texas, sino que desmantela uno de los mitos más persistentes de la cultura occidental: el del “hombre de verdad”. En Memories of Dust, Bex asume tanto el rol de fotógrafo como de espectador activo, participando en la vida cotidiana de varios grupos de vaqueros para capturar desde dentro sus rutinas, vulnerabilidades y contradicciones. Esta cercanía le permite exponer las fisuras del estereotipo, retratando a los vaqueros no como figuras heroicas y endurecidas por el polvo del desierto, sino como seres humanos complejos, sensibles y profundamente contemporáneos.

“El mito del Oeste que nos venden los medios visuales no se corresponde con las historias reales que encuentro en mis viajes”, explica Bex. “Disfruto explorando las zonas grises del estereotipo del vaquero: la masculinidad tradicional, la mitología cultural, y también sus contradicciones y silencios. Lo que me interesa es esa tensión entre lo que creemos saber y lo que realmente está ocurriendo”.

Uno de los objetivos centrales de la obra de Bex es invitar al espectador a replantearse lo que significa ser hombre hoy. Consciente del impacto que han tenido el cine, la televisión y la fotografía en la construcción de figuras masculinas casi inamovibles, el artista busca generar nuevas ideas en torno a la masculinidad: más abiertas, más empáticas, más reales.

Memories of Dust no es una nostalgia del pasado, sino una invitación a mirar con otros ojos. A detenerse y a aceptar los matices.

Alex Bex (nacido en 1993) es un fotógrafo franco-texano afincado en Berlín. Su trabajo explora el impacto de los medios visuales populares en las representaciones tradicionales, centrándose especialmente en la masculinidad y su construcción social.

A través de su fotografía, se involucra con las narrativas culturales con las que creció para estudiarlas y cuestionarlas.

Como fotógrafo autodidacta, Alex participa con frecuencia en las industrias del cine y la música con fines publicitarios. Estas experiencias han hecho crecer su interés por el poder y las complejidades de la representación mediática en su trabajo.

Recientemente, su proyecto a largo plazo Memories of Dust ganó los premios Booooooom Photo Awards, en la categoría de Retrato, y fue seleccionado como finalista en la categoría de Documental de los Sony World Photography Awards 2025. Su trabajo ha aparecido en medios como Réponses Photo, Fisheye Magazine y It’s Nice That.