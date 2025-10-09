‘Leonas de España’: las mujeres que tuvieron un papel esencial en la sociedad y la política española

‘Leonas de España’ (Principal de los Libros), de Sandra Ferrer, hace un repaso por las mujeres españolas que gobernaron, decidieron e influyeron en la historia de España. Un trabajo que brinda al lector una nueva perspectiva de nuestra historia, en la cual se ubica a las mujeres como elementos activos y fundamentales en la configuración de la sociedad y la política, desafiando los prejuicios sobre estas protagonistas.

La autora muestra la evolución del poder de las mujeres en España, desde el hogar y el poder en la sombra en la Antigüedad, hasta llegar a participar activamente en la vida política y social en la actualidad.

Ferrer redefine el concepto de poder femenino y no se limita a hablar de reinas propietarias, sino que explora cómo las mujeres ejercieron influencia a través de su capacidad económica, como las matronas romanas; mediante roles religiosos, como las flamínicas o abadesas de poderosos monasterios; o incluso como regentes y consejeras en la corte. El libro subraya que estas mujeres poderosas en la historia de España no han sido meros peones o instrumentos de alianzas, sino que han tenido la capacidad de tomar decisiones, influir en eventos cruciales y forjar su propio destino, incluso en contextos dominados por hombres.

No han sido meros peones

Las protagonistas de este relato son mujeres de diversas épocas y ámbitos (Roma, Edad Media, Edad Moderna y Contemporánea) y distintas clases sociales (desde emperatrices y reinas hasta maestras y obreras), lo que refleja la persistente lucha de las mujeres por el poder y la visibilidad a lo largo de la historia de España. Figuras clave como Gala Placidia, la mujer de origen hispano con más poder en el Imperio romano; la reina visigoda Baddo, que firmó documentos oficiales; Urraca I de León, la primera reina por derecho propio; Isabel I de Castilla, que logró consolidar un Estado moderno fuerte; Mariana Pineda, que luchó por las libertades para que las mujeres pudieran entrar a la esfera pública; sufragistas como Clara Campoamor y Victoria Kent; o las Madres de la Constitución, que sentaron las bases para la igualdad legal.

En Leonas de España, Ferrer reconstruye sus trayectorias con agilidad, mirada crítica y voluntad de situarlas donde corresponde. Este libro no es un homenaje ni una galería de estampas: es historia.