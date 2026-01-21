‘Ícaro, la semana en llamas’: el polémico documental de Filmin que no gusta nada al golpismo catalán

Icaro, la semana en llamas es un documental de Filmin que no está gustando nada al secesionismo catalán. Esta producción, dirigida por Susana de Alonso Cuenllas y Elena García, narra la semana en que las calles de Barcelona –y otras ciudades de Cataluña– ardieron tras conocerse la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo a los golpistas del 1-O, dando voz a los agentes de la Policía Nacional que se trasladaron allí para restaurar el orden público y enfrentarse a los violentos manifestantes y grupos organizados, bajo la Operación Ícaro.

El documental está siendo víctima de un boicot por parte de los independentistas de Cataluña, incluso la sede de Filmin, la plataforma que lo está emitiendo en streaming, ha sufrido vandalismo y ha sido acusada de «colaboracionismo» con la «represión española».

Sobre los líderes del independentismo condenados por el Alto Tribunal, entre los que destacan Oriol Junqueras, Jordi Turull o Dolors Bassa, –indultados en 2021 por el Gobierno de Pedro Sánchez a cambio del apoyo de Junts y ERC en su investidura– pesan los delitos de sedición, malversación y desobediencia, y fueron condenados a penas de prisión de varios años, en algunos casos, e inhabilitación para optar a cargos públicos en la mayor parte de ellos.

Aquella sentencia gustó a los partidarios del orden constitucional, pero fue recibida con conflictos, oleadas de violencia y manifestaciones no pacíficas en las calles de la Ciudad Condal por parte de los partidarios del procés, los cuales llegaron a calificar a los golpistas como presos políticos.

Violencia y disturbios en Barcelona tras la sentencia del Supremo

Es decir, las calles de Barcelona, sobre todo, se convirtieron en un campo de batalla donde los manifestantes más violentos se enfrentaban de manera encarnizada a los agentes de la Policía Nacional de la Unidad de Intervención Policial (UIP) allí desplegados.

De Alonso Cuenllas, codirectora del documental, ha mostrado su felicidad por el estreno de la producción en Filmin y ha admitido que «no ha sido un camino fácil, pero ahí está. Creemos que es necesario oír a los miembros la Policía Nacional de la UIP que participaron en el dispositivo más importante desplegado hasta ahora en nuestro país», haciendo referencia a la Operación Ícaro en Barcelona.

Tomàs Delclós, periodista de El País, califica el documental de «elogio desvergonzado a la Policía Nacional» que se «abre y cierra con la bandera española», y que «ignora» a los manifestantes y Mossos d’Esquadra. «Esto explica», prosigue, «la satisfacción pública con que lo han recibido sindicatos policiales como la CEPA y la JUPOL (Sindicato de la Policía Nacional). Más que un documental, parece un manual de exaltación para la academia de la Policía Nacional y la cosecha de vocaciones. Sus autoras deben de tener alguna debilidad por el trabajo policial», señala la citada redacción de Delclós.

Operación Ícaro: más de 1.500 efectivos policiales

Esta operación, que toma el nombre de un personaje de la mitología griega, se desarrolló en 2019 para hacer frente a los disturbios provocados por los radicales independentistas al conocerse las penas de prisión para los golpistas e impulsores del referéndum ilegal del 1-O. En sólo una semana, los enfrentamientos dejaron más de 600 heridos, más de cien detenidos, 28 encarcelados y daños materiales que superaban los 2,5 millones de euros.

Más de 1.500 agentes de Policía Nacional fueron desplegados en la región, la mayor parte de ellos procedentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), con el objetivo de asegurar el orden público y garantizar la seguridad ciudadana, mitigar las manifestaciones ilegales y actos violentos por grupos organizados.

JUPOL, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, que se ha hecho eco de este documental, ha afirmado recordado lo que «tuvieron que soportar en 2019 tras la sentencia del procés, cuando fueron absolutamente abandonados por el Gobierno mientras sufrían terrorismo callejero».

Señalan, además, que los condenados en aquella sentencia «primero fueron indultados y después amnistiados», mientras todavía, apuntan, «hay compañeros de la UIP procesados por hechos relacionados con el 1-O durante el referéndum ilegal de Cataluña, cuando nos dijeron que todos serían amnistiados y que mentíamos por decir lo contrario».

«Esta es la situación actual de España. Un Estado desigual en la que se maltrata sistemáticamente e institucionalmente a los servidores públicos», denuncia JUPOL. Y termina: «En cualquier caso, que este documental sirva para que no nos olvidemos, y que nuestros compañeros sean absueltos, como no puede ser de otra manera. Nuestro recuerdo especial para nuestros compañeros que fueron gravemente heridos, y por esas lesiones fueron finalmente jubilados».

Bajas de suscripciones en Filmin

La plataforma Filmin, que lo ha puesto en catálogo para sus suscriptores desde el pasado 9 de enero, además de haber sido vandalizada por radicales del independentismo más radical acusándoles de «colaboracionismo con la represión española», también está sufriendo bajas importantes en el número de suscripciones, según ha afirmado Jaume Ripoll, cofundador de Filmin.

Tras ello, Ripoll emitió un comunicado en sus redes sociales donde decía ser «consciente de que los hechos de octubre de 2019 siguen siendo una herida abierta para la sociedad catalana. Entendemos el malestar y las críticas que ha suscitado este estreno». «El documental aporta una mierda concreta, de parte, sobre aquellos días, centrada únicamente en el testimonio de los agentes desplegados en Barcelona. Programar la película en Filmin no equivale a suscribir el enfoque».

«He visto el documental, me parece sesgado y malo»

Más tarde, en una entrevista en RAC1, ha señalado Ripoll que no había visto el documental Ícaro, la ciudad en llamas, y que «ahora que sí que lo he visto, me parece sesgado y malo como documental. Hay imágenes con valor histórico del momento, pero es un documental fallido. Si lo hubiera visto, no la habríamos colgado».

El documental seguirá en Filmin hasta el 31 de enero, fecha en la que finaliza el contrato. «No lo podemos quitar por contrato. Hemos tenido más bajas en las suscripciones de las que nos gustaría», ha dicho en la misma entrevista.