Las galerías de arte contra el IVA al 21%: la batalla pendiente para el nuevo Gobierno tras el 29-N

El Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo pone deberes al nuevo Gobierno tras las elecciones generales del 29-N. «Exigimos programas electorales comprometidos a abandonar la inacción, para que el próximo Ejecutivo adopte las medidas necesarias para reducir el IVA cultural», exponen. España continúa aplicando un IVA del 21% a las ventas de obras de arte, frente al 5,5% de Francia y el 7% de Alemania.

Los galeristas españoles aducen que esta diferencia «supone una desventaja que el sector lleva años soportando sin que las distintas administraciones hayan ofrecido una solución». Afirman también que «la falta de avances no puede seguir prolongándose; por ello, exigimos que los partidos incorporen expresamente a sus programas electorales la Directiva (UE) 2022/542, la cual permite la aplicación de tipos reducidos a venta de obras de arte, con el compromiso de llevarla a cabo en la próxima legislatura».

«Corregir esta desventaja es urgente»

Detallan que «la posibilidad de establecer un tipo reducido existe y la necesidad de corregir esta desventaja es urgente. La reivindicación es clara y el IVA cultural reducido no puede seguir siendo una promesa pendiente».

Aseguran que mantener el IVA al 21 % «no sólo perjudica a las galerías, compromete la capacidad del conjunto del arte contemporáneo español para competir y proyectarse internacionalmente», porque «la desigualdad fiscal afecta a la comercialización de las obras, limita las oportunidades de internacionalización y debilita un tejido profesional, indispensable para la vitalidad cultural del país». En definitiva, concluyen: «Nuestra labor repercute en todo el ecosistema cultural, desde los creadores hasta los coleccionistas, las instituciones, los museos, y los nuevos públicos».

El Gobierno del PSOE lleva años ignorando la petición

La bajada del IVA del 21% es una exigencia que el sector lleva mucho tiempo pidiendo, aunque ni el titular del Ministerio de Cultura, Ernest Urtasun, ni la ex titular de Hacienda, María Jesús Montero, han llevado a cabo. Ahora el nuevo Gobierno resultante de las urnas tendrá la patata caliente del IVA cultural en sus manos.