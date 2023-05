Elliott Murphy y Peter Redwhite, mano a mano en la Feria del Libro

Vive en París desde hace treinta años, pero nació en Estados Unidos, concretamente en Long Island, Nueva York, en 1949. El jueves cogió avión y aterrizó en Madrid. Este viernes llenó la Sala Galileo Galilei de Madrid y este sábado ha firmado ejemplares de su nuevo libro, Dorothy y el descubrimiento de América (Berenice), escrito conjuntamente con Peter Redwhite. Elliott Murphy, 74 años bien vividos y 50 de carrera, desenfundó la guitarra y entre firma y firma, tocó algunos de sus temas. No cabía un alfiler alrededor de la caseta de la editorial Almuzara, la 140. Los móviles no dejaban de grabar. Incluso el propio rockero, colega de Springsteen, y Billy Joel, se movía por las redes y colgaba algunas de sus fotos en el Retiro.

La lluvia dio una tregua y el Sol se hizo un hueco. Lo firmó todo. Había seguidores que habían llegado desde Bilbao, como un grupo que le sigue allá donde toca y que recordaba un concierto increíble en Las Pedroñeras hace tiempo. También los había de Barcelona, donde en octubre ofrecerá un nuevo concierto.

La novela, que se gestó durante la pandemia (“No me he dado cuenta del tiempo que ha pasado. Tenía 70 años y, de repente, me veo con cuatro más”, cuenta el músico), fue escrita en la cercanía de la distancia. Peter desde Moguer. Elliott, en París. A golpe de Zoom y de conversación diaria, la novela fue cobrando forma y sus capítulos, vida. El making off de cómo se gestó merece otro libro. Redwhite escribió en español y tradujo al inglés para que Elliott diera su visto bueno. Y después, ya con la obra completa, la vertió al castellano. Una novela nada convencional y surrealista que él mismo protagoniza junto a Luis Torres, una actriz porno retirada con un máster, de nombre Alice, o Dorothy, que lleva tatuado cada centímetro de su piel. No se asusten porque se hable de física cuántica. En estas páginas, todo es posible.