El Centro Superior Música Creativa presenta el Máster Oficial en Interpretación de Folklore de la Península

En la última década han surgido varios artistas y colectivos culturales que reivindican la música tradicional de la Península Ibérica y que han traído a los escenarios melodías casi perdidas de los diferentes pueblos de España y Portugal. Estas figuras, que, además de ser artistas, han ejercido de “recopiladores” haciendo un inmenso trabajo de campo por los pueblos, han conseguido incluir de nuevo este tipo de música en el panorama artístico nacional e internacional, fomentando un renacer del folklore que ha resultado ser muy interesante para los músicos más jóvenes que comienzan a mezclarlo y a descubrir sus rítmicas, temáticas y armonías.

El Máster en Enseñanzas Artísticas en Interpretación del Folklore de la Península Ibérica nace de la necesidad inherente de todo ser humano de recuperar sus raíces, sus señas de identidad, en un mundo cada vez más globalizado.

El Centro Superior Música Creativa consigue incluir de esta manera el folklore de la península ibérica en un contexto académico oficial por primera vez en nuestro país. A través de la “codificación” y aplicación de metodologías regladas, se espera que este Máster contribuya a preservar las tradiciones permitiendo, entre otras muchas cosas, que músicos profesionales tengan acceso a un vasto patrimonio musical.

Pese a que el Máster ofrece contenidos dirigidos a ese estudio en profundidad de las tradiciones musicales de la península, es necesario que el folklore siga evolucionando y generando nuevos materiales y para ello una parte muy importante del currículo pone su enfoque tanto en las técnicas compositivas del folklore (la manera original de componer y su equivalencia en tiempos actuales) como en las herramientas que permitan su desarrollo (improvisación, fusión, hibridación), por lo que el resultado formativo se presenta como una opción integradora de lo “viejo” y lo “nuevo” que asegura, por una parte, la autenticidad y el respeto al legado cultural y, por otra, la adecuación a los tiempos y la fuente de inspiración para las nuevas generaciones, sin perder de vista el contexto del que nace.

Este Máster permitirá además profundizar en otros aspectos interpretativos poco presentes en los estudios de la universidad española: los repertorios del folklore actual y su relación con las músicas populares urbanas, el jazz y el flamenco. Todo ello desembocará en un Trabajo de Fin de Máster donde cada estudiante pueda demostrar su dominio de la música tradicional y proponga un proyecto donde se enfatice su propia visión creativa.

El acto de presentación del máster ha contado con la participación de Rozalén que, en su último disco “Matriz”, ha demostrado que el folklore puede integrarse con éxito en la música más “mainstream”, ahondando en las canciones tradicionales de las diferentes regiones españolas pero con una influencia musical moderna. En el álbum ha querido dar dar visibilidad a la riqueza musical de toda la geografía española, y cuenta con temas en euskera, gallego, asturiano o catalán. Entre ellos,“Arrión”, que canta junto a Eliseo Parra y que hoy ambos han reinterpretado en directo junto a otras destacadas figuras del folklore como Xosé Lois Romero, Jorge Arribas, Pablo Martín Jones y Alba Chacón, todos ellos parte del claustro de profesores.

Como comenta Laura Poggio, directora de la Fundación Música Creativa, institución que ampara el Centro Superior Música Creativa, “el folklore sigue siendo una música de tradición oral que debe transmitirse para seguir viva. No queremos el folklore en un museo (o no solamente), queremos preservarlo y hacerlo evolucionar. Desde el máximo respeto a las figuras que son referentes y acogiendo a las nuevas generaciones que vienen con ese conocimiento académico, que no es más que una herramienta para transmitir la tradición con mayor rigor, de una forma más fiel, y poniéndonos al servicio de los intérpretes en torno a la educación superior con la garantía de calidad que otorga la oficialidad del título.”