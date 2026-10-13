La Catedral de Toledo acogerá el sábado una nueva Batalla de órganos dedicada a la construcción del Templo Primado

El próximo sábado, 17 de octubre, a las 20.00 horas, tendrá lugar en la Catedral de Toledo la última Batalla de Órganos de la edición del Festival de Música El Greco en Toledo conmemorativa del VIII centenario de la Catedral, que estará dedicada a la propia Catedral.

Con el título ‘La Catedral de Santa María de Toledo’, los organistas, en sus improvisaciones, abordarán diferentes momentos importantes de la edificación de la Catedral, como la primera piedra, las puertas o la torre. Los órganos se convertirán en las voces del edificio, de sus bóvedas, del transparente o de la girola.

Un reto musical que asumirán Atsuko Takano, Ines Schüttengruber, Pablo Márquez Caraballo y Juan José Montero, con un programa que incluye, además de las improvisaciones, obras de José Ximénez, Juan Cabanilles, Georg Friedrich Haendel, Joan Sebastian Bach y Aguilera de Heredia, ha informado la Real Fundación en un comunicado.

Ejecutarán estas piezas en el gran órgano del Emperador que corona la puerta de los Leones, los de Berdalonga y Echevarría situados en el Coro, el órgano del Sagrario, un clave, los tres realejos, pequeños órganos que se usaban en la procesión del Corpus toledano, y en la Lira del cielo, incorporada en esta edición.

La Lira del cielo o Lira Celi es un instrumento de teclado que produce un sonido de cuerda frotada especialmente suave y celestial, que fue construido en 1625 por el fraile Raymundo Truchado y adquirido por la Catedral de Toledo en 1628, donde permaneció en uso hasta 1803.

Su diseño tiene antecedentes en ideas de Leonardo da Vinci y en el Geigenwerk («viola organista») desarrollado en el siglo XVI por Hans Hayden. El instrumento original se conserva hoy en el Museo de Instrumentos Musicales de Bruselas, el polaco Slawomir Zubrzycki ha realizado una copia exacta del ejemplar histórico que ha permitido recuperar el sonido de la lira en Toledo.

A las 19.00 horas, una hora antes del concierto, en la Sala Capitular de Verano de la Catedral tendrá lugar una sesión de Hablamos del concierto a cargo de Pablo Márquez Caraballo, organista de la Catedral de Valencia, catedrático del Conservatorio de Castellón y uno de los organistas de la Batalla. Esta actividad didáctica pretende facilitar un mayor conocimiento del programa musical que se ofrecerá a continuación, para lograr un pleno disfrute del concierto.

La entrada del concierto incluye el acceso gratuito a esta charla hasta completar el aforo. Las entradas pueden adquirirse en la web www.musicagreco.com, en las oficinas de la Real Fundación de Toledo y el mismo día del concierto en la Sala Capitular de Verano de la Catedral desde las 18.30 horas. Aún hay entradas disponibles de 20 y 30 euros.

El Festival de Música El Greco en Toledo está organizado por la Real Fundación de Toledo con la participación del Ayuntamiento de Toledo, la Diputación Provincial de Toledo, el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Catedral Primada.