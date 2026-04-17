María Corina Machado traiciona a Telecinco ‘in extremis’ y se va con Antena 3: «Primera entrevista en España»

Telecinco adelantó este jueves una entrevista «en exclusiva» con María Corina Machado, la primera de la premio Nobel de la Paz «en una televisión en España», que se emitiría este viernes a las 9:00 horas. Sin embargo, los espectadores que han aguantado a primera hora sin cambiar de canal, a la espera de la aparición de la líder opositora, no han podido verla. Quienes sí han podido hacerlo, en cambio, son los que han sintonizado Antena 3. «Primera entrevista en España con la líder opositora venezolana», se ha podido leer en el faldón de la cadena de Atresmedia.

Mientras Telecinco seguía anunciando la entrevista -«en breve»-, María Corina Machado ha aparecido en pantalla en Espejo Público. Es más, Susanna Griso ha empezado el programa incluyendo en sus titulares el contenido, parte de un encuentro de la líder opositora con Antena 3 Noticias. La entrevista, incluso, se estaba emitiendo en directo en la web.

Ya entrado en materia, el programa ha conectado en directo con un reportero de Espejo Público presente en la entrevista, que ha adelantado algunos de los titulares de la líder opositora antes de emitir un fragmento de la entrevista. María Corina Machado será recibida este viernes por José Luis Martínez-Almeida y este sábado por Isabel Díaz Ayuso. En cambio, la líder opositora no se verá con el Gobierno de Pedro Sánchez. España es el único país de su gira europea en el que el Ejecutivo no la recibirá.

María Corina Machado ha agradecido que los españoles estén siguiendo la liberación venezolana, y ha subrayado el papel de Estados Unidos en el proceso al empezar la reconstrucción que «debe culminar con unas elecciones limpias y libres».

Según la premio Nobel de la Paz, «las ondas expansivas de la democracia y la paz de Venezuela llegarán a otras partes» con estos «primeros pasos hacia la liberación que lleve a la democratización» tras «27 años de destrucción».

Ha insistido en el «papel fundamental de EEUU», después de «décadas explicando lo que se estaba construyendo en Venezuela». En este sentido, ha hecho alusión a la guerrilla colombiana, a los cárteles de la droga o al régimen cubano, así como a las «fuerzas transcontinentales» que se instalaron en Venezuela hace tiempo con la narcodictadura, como Hezbolá, el régimen de Irán o el de Rusia. Pero, ha reiterado, «Estados Unidos puso a Maduro ante la justicia» y éste es un paso fundamental para acabar celebrando unas elecciones.

Mientras esto se ha escuchado en Antena 3, El programa de Ana Rosa seguía sin recibir a María Corina Machado en su plató de Telecinco, que había arrancado la mañana anunciando la entrevista en «exclusiva». Hasta cerca de las 13:00 horas, no se ha producido ese encuentro. Ha sido después de reunirse con Alberto Núñez Feijóo.