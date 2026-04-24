Descubrimos el día exacto de la misa homenaje de la madre de Sara Carbonero

El pasado 13 de abril, Sara Carbonero sufrió uno de los varapalos más duros y tristes de su vida. Su madre, Goyi Arévalo, fallecía a los 66 años tras una larga enfermedad que le había obligado a pasar sus últimos días ingresada en un hospital de Madrid. Los restos mortales de la mencionada fueron trasladados hasta Corral de Almaguer, su pueblo natal, y fue allí donde se llevó a cabo su último adiós.

Han pasado más de dos semanas desde entonces y, a pesar de que otros medios han asegurado que este viernes, 24 de abril, tanto Sara como su hermana Irene han organizado una misa en memoria de su progenitora, este periódico ha podido confirmar que esto no es así. COOL se ha puesto en contacto directo con la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción— el enclave religioso de Corral de Almaguer que ha sido elegido como escenario de esta especial misa—, y David, su párroco, le ha asegurado que tendrá lugar el sábado 25 de abril a las 10:00 horas. Por ahora, se desconocen más detalles al respecto, pero el sacerdote citado ha hecho hincapié en que se tratará de una eucaristía de carácter íntimo y privado.

El único movimiento de Sara Carbonero desde la muerte de su madre

Desde que salió a la luz la noticia de la muerte de Goyi (adelantada en exclusiva por la periodista Lourdes Crespo), Sara Carbonero ha preferido mantenerse en un absoluto silencio. De hecho, el único movimiento que ha realizado ha sido a través de las redes sociales, concretamente en su perfil oficial de Instagram. Fue en esta plataforma donde, días después de lo ocurrido, compartió un vídeo del cantante Dani Fernández interpretando la canción Si no te hubieras ido. Este tema centra su letra en el profundo dolor que siente alguien cuando se enfrenta a la pérdida de un ser querido.

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«La gente pasa y pasa siempre tan igual», «El ritmo de la vida me parece mal», «Era tan diferente cuando estabas tú», «Sí que era diferente cuando estabas tú», «No hay nada más difícil que vivir sin ti», «Sufriendo en la espera de verte llegar», «El frío de mi cuerpo pregunta por ti», «Y no sé dónde estás; si no te hubieras ido, sería tan feliz», rezan algunas de sus estrofas, las cuales Sara ha utilizado, sin lugar a duda, para expresar el complicado momento por el que atraviesa. Eso sí, lo ha hecho respetando en todo momento su habitual discreción, ya que la periodista siempre ha preferido mantener su vida privada bajo la estricta intimidad. Y el fallecimiento de su madre y la manera que ha tenido de tratarlo de cara a la esfera pública ha sido una gran prueba de ello.