Kiko Hernández destapa su conflicto con Jorge Javier Vázquez: «No éramos amigos, el único tema de conversación eras tú»

Parece que Jorge Javier Vázquez empieza a recoger lo sembrado con sus ex compañeros de Sálvame: si primero fue Belén Esteban quien mostró su resentimiento con el presentador de Telecinco, ahora es Kiko Hernández el que ha destapado la verdadera naturaleza de su relación con el conductor de Supervivientes.

El pasado mes de enero, Kiko Hernández adelantó que hablaría abiertamente de su vínculo con Jorge Javier Vázquez, con el que trabajó en Sálvame 14 años, aunque se conocían de antes. El colaborador tenía una carta escrita para responder a otra misiva, la que el presentador publicó en la revista Lecturas en 2023 para cargar contra Kiko Hernández por ser una gran «decepción». Sin embargo, se le prohibió leerla en Ni que fuéramos y Tentáculos, por lo que ha decidido hacerlo ahora en Los Kikos TV, su canal de YouTube junto a Kiko Matamoros.

En su espacio de streaming, Kiko Hernández tacha la carta de Jorge Javier de «tremendamente injusta y alejada de la realidad», por dar a entender que en 20 años han compartido «algo más que trabajo, y no es cierto». «No éramos amigos y no hemos tenido una relación personal, hemos sido compañeros de plató, nada más», ha detallado.

De hecho, en esas dos décadas, Kiko Hernández y Jorge Javier Vázquez sólo coincidieron fuera del ámbito laboral «en dos ocasiones», y siempre «rodeados de compañeros». Dos veces, insiste, en la que el presentador hizo gala de su egocentrismo, según el colaborador: «El único tema de conversación eras tú y tu vida».

Para no dejar dudas de que su vínculo jamás fue estrecho, Kiko Hernández ha recordado que Jorge Javier «nunca» ha estado en su casa -«a diferencia del resto de mis compañeros»-. Y se ha extendido más en este aspecto: «No conoces nada de mi vida personal y, aun así, hablas de decepción, como si hubieras tenido un lugar en ella que nunca has ocupado».

Kiko Hernández ha afeado al presentador que nunca haya «mostrado interés» por conocerlo en lo personal, por lo que no tiene sentido que el catalán afirme que Kiko Hernández «es un desconocido» para él. «Yo sé mucho más de tu vida que tú de la mía, yo sí me he interesado en algún momento por ella. Hasta que dejé de hacerlo. Tú, en cambio, nunca lo hiciste», ha rematado.

Es más, «hay algo que deja esto mucho más en evidencia», ha matizado. El hecho de que «ni siquiera» conozca a sus hijas, «que tienen 9 años y son lo más importante» de su vida. Tampoco se interesó en hacerlo cuando nacieron, momento en el que lo visitaron «todos sus compañeros», mientras que él no lo hizo. «A ti te eché de menos», ha lamentado.

Tras todo eso, Kiko Hernández ha cuestionado cuál era la intención de Jorge Javier Vázquez al hablar de él en Lecturas, y ha señalado el «error» del presentador: «¿Qué has contado en la revista? Confundir años de televisión con una amistad es un error, pero convertir esa confusión en un reproche público hacía mí todavía lo es más. Que te vaya bien».

El presentador de Supervivientes aprovechó la noticia de la boda de Kiko Hernández en 2023 para reclamar notoriedad con su carta sobre el colaborador, en la que dijo estar decepcionado porque éste siempre fue discreto sobre su vida privada y nunca se refirió a su orientación sexual: «Se ha casado Kiko y no he ido a su boda. Llevo sin hablar con él desde que contara en Sálvame que está con Fran Antón y que es gay desde siempre. Estaba yo de baja médica la tarde que se subió al pulpillo para compartir con la audiencia su orientación sexual. No me emocioné ni nada. Me ganó la decepción».

Por otro lado, Belén Esteban también se refirió recientemente a su mala relación con el presentador, aunque sin mencionar su nombre, en ¡Menudo cuadro!: «Por el hecho de ser famoso, nunca has sido más que yo. A lo mejor he sido más que tú y no lo has sabido asumir. Si volviera a Mediaset, me lo encontraría por los pasillos y me saludaría como si nada».