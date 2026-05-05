¿Cambio de vida (y de millones)? María Pombo ante el «imán» fiscal de Miami

El regreso de María Pombo a Miami no ha pasado desapercibido. Más allá de las imágenes de playas, cenas en enclaves exclusivos o su ya comentado «plan favorito» —perderse durante horas en un supermercado comprando desde chocolatinas hasta laxantes—, lo cierto es que este viaje vuelve a colocar sobre la mesa una cuestión que lleva meses generando debate: si su vínculo con la ciudad estadounidense es simplemente emocional… o también estratégico. Porque Miami, en su caso, nunca ha sido solo un destino.

La propia influencer lo ha dejado caer en más de una ocasión. Si por ella y por Pablo Castellano fuera, el traslado ya se habría producido. Sin embargo, la vida familiar —especialmente la escolarización de sus hijos— ha frenado una decisión que, según apuntan distintas fuentes, sigue muy presente. Y es ahí donde entra un factor clave que va mucho más allá del estilo de vida: la fiscalidad.

Tal y como ha podido confirmar COOL en exclusiva tras consultar con expertos en derecho fiscal internacional, un hipotético cambio de residencia a Florida supondría un giro radical en la forma en la que María Pombo gestiona su patrimonio y sus ingresos. No se trata únicamente de pagar menos impuestos —aunque ese factor es clave—, sino de reorganizar completamente la forma en la que se generan, gestionan y protegen sus ingresos. Florida se ha convertido en uno de los grandes polos de atracción para perfiles con alto poder adquisitivo, y no es casualidad. A diferencia de España, este estado no aplica impuesto sobre la renta a nivel estatal, lo que marca una diferencia sustancial para quienes manejan ingresos elevados y, sobre todo, internacionales. «En el caso de una influencer como Pombo, cuyo negocio depende de contratos publicitarios, colaboraciones globales y una marca personal consolidada, este matiz fiscal puede traducirse en un ahorro de cientos de miles de euros al año».

Pero reducir la ecuación a una cuestión de porcentajes sería simplificar demasiado. Tal y como explican a COOL, la verdadera ventaja del sistema estadounidense está en su flexibilidad. Allí, «los creadores de contenido operan habitualmente como trabajadores autónomos bajo la supervisión del Internal Revenue Service», lo que implica asumir impuestos federales —que pueden alcanzar tramos elevados— y el conocido self-employment tax, que ronda el 15,3% y cubre conceptos como la Seguridad Social o Medicare.

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Sin embargo, la clave está en cómo se articula esa actividad. En Estados Unidos, es habitual que perfiles como el de María Pombo operen a través de estructuras empresariales como las LLC (Limited Liability Company). Este tipo de sociedades permite separar el patrimonio personal del profesional, optimizar la tributación evitando la doble imposición y, sobre todo, deducir una amplia gama de gastos vinculados a la actividad: desde viajes y producción de contenido hasta equipos técnicos o contratación de personal. «Para un influencer de su nivel, no es una opción, es casi una necesidad si quiere escalar su negocio de forma eficiente», apuntan las fuentes consultadas por COOL. «No hablamos de ingeniería fiscal agresiva, sino de planificación estratégica dentro de un sistema que lo permite».

El contraste con España es evidente. En los últimos años, el marco regulatorio para influencers se ha endurecido significativamente. La obligación de declarar todos los contratos comerciales, el aumento de la presión fiscal sobre los ingresos digitales y la creciente vigilancia por parte de la administración han cambiado las reglas del juego. Para alguien como María Pombo, cuyos ingresos por campaña pueden alcanzar cifras de seis dígitos, esto no solo implica pagar más, sino operar en un entorno mucho más rígido y expuesto.

Frente a esto, Miami ofrece un ecosistema distinto: más flexible, más internacional y, en muchos aspectos, más alineado con la realidad de los negocios digitales. Pero no todo es fiscalidad.

Mucho más que impuestos: privacidad e inversión, las claves del ‘efecto Miami’

Existe un factor igual de importante, aunque menos cuantificable: la privacidad. En España, la vida de María Pombo está sometida a una exposición constante. Cada publicación, cada viaje y cada decisión personal se convierte en objeto de análisis mediático. En cambio, Miami es una ciudad acostumbrada a convivir con celebridades, donde el anonimato relativo es posible gracias a urbanizaciones privadas, seguridad y una cultura menos intrusiva. Para una figura pública que ha construido su carrera precisamente sobre la exposición, pero que al mismo tiempo busca proteger su vida familiar, este cambio de contexto puede resultar tan valioso como cualquier ventaja fiscal.

A todo esto se suma el componente inversor. Miami no solo es un lugar para vivir, sino también para invertir. El mercado inmobiliario de la ciudad ha experimentado un crecimiento sostenido durante años, consolidándose como uno de los más atractivos para capital internacional. Zonas como Brickell, Edgewater o Palm Beach ofrecen no solo propiedades de alto valor, sino también oportunidades de rentabilidad a través del alquiler y beneficios fiscales adicionales vinculados a la inversión. Para perfiles como el de María Pombo, adquirir una vivienda allí podría cumplir una doble función: establecer una base residencial y, al mismo tiempo, diversificar su patrimonio en un entorno estable y en crecimiento.

No es tan fácil: los requisitos que separan a María Pombo de su vida en Miami

Eso sí, dar este paso no está exento de complejidad. Para beneficiarse del sistema fiscal estadounidense, sería necesario cumplir con estrictos requisitos de residencia, como pasar más de 183 días al año en el país y desvincularse fiscalmente de España. Un proceso que implica no solo cambios logísticos, sino también un escrutinio riguroso por parte de las autoridades fiscales, especialmente en casos de contribuyentes de alto perfil. En este contexto, cada viaje a Miami adquiere una nueva dimensión. Lo que en apariencia es una escapada más —con compras improvisadas, cenas exclusivas y contenido para redes— puede ser, en realidad, parte de un proceso de exploración mucho más profundo. Porque, tal y como subrayan las fuentes expertas consultadas por COOL, en perfiles donde la vida personal y el negocio están completamente entrelazados, elegir dónde vivir no es una decisión emocional, sino estratégica.