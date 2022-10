Zasca de Vox a la sucesora de Mollà: «De Isaura ‘no hago nada en Sanidad’ a lo mismo en Agricultura»

El mandato de Isaura Navarro (Compromís) al frente de la Consejería valenciana de Agricultura en el Gobierno que preside el socialista Ximo Puig después de que la vicepresidenta primera del Ejecutivo Aitana Mas fulminara a su predecesora Mireia Mollà ha comenzado con un monumental zasca verbal por parte de Vox. Su portavoz en las Cortes Valencianas la alicantina Ana Vega ha valorado el nombramiento de la siguiente manera: «Vamos a pasar con la nueva consejera de llamarla Isaura no hago nada en Sanidad a Isaura no hago nada en Agricultura, porque por lo que se caracteriza es por no hacer nada en el puesto de responsabilidad que le dieron».

La denominación hoy utilizada por Ana Vega hace referencia al modo cómo algunos representantes de la oposición parlamentaria en las Cortes Valencianas mencionaban a la nueva consejera de Agricultura durante su etapa como secretaria autonómica de Sanidad en petit comité, según han confirmado además otras fuentes. Porque, a su juicio, su gestión fue mínima y negativa en aquel puesto. Hoy, Ana Vega es quien lo ha hecho público al referirse a ella así en una comparecencia pública.

Pero la crítica de Vox no se ha dirigido sólo a Isaura Navarro, sino también a su predecesora en el cargo, Mireia Mollà: «Llevábamos mucho tiempo diciendo que las deficiencias en la Consejería de Agricultura son patentes». Y ello porque «no ha ayudado a los agricultores ni a los citricultores, de los que dijo: ‘Esas naranjas aunque no sean de aquí, tú di que son de aquí’».

También ha criticado Ana Vega que Mireia Mollà «no ha ayudado nada, tampoco, en la cuestión del agua y el tema de los trasvases, porque no se ha posicionado claramente ni ha venido a la Vega Baja a reivindicar un trasvase, cuando ahora, después del recorte del 40% es tan necesario en el sur de Alicante» y ha agregado que «mientras la Comunidad Valenciana se quemaba de punta a punta ella lo único que hacía era bailar en las fiestas de Elche». «Se marcha -ha concluido- una persona que no ha hecho nada por la Ganadería, la Pesca ni la Agricultura. En Vox no la vamos a echar de menos».

Crisis en el Ejecutivo de Puig

Además, Ana Vega ha profundizado en la crisis del Gobierno valenciano: «Llevan en crisis desde que se inició la legislatura», ha dicho. «Es constante». Y ha recordado que «con el caso de Mónica Oltra, hemos visto el baile de consejeros que ha habido», También, según ha explicado: «Una consejera de Sanidad condenada 5 veces a la que hacen síndica» porque su predecesor, el también socialista Manuel Mata, «se va a defender al presunto cabecilla de una trama corrupta» y ha destacado que «hemos visto cambiar también al vicepresidente segundo de Podemos porque huía cuando sacábamos desde Vox el tema de los CEPS y ese pago irregular de una subvención».

«Evidencia -ha concluido- una crisis de Gobierno que es muy grave y que los socios de Gobierno no se entienden entre ellos. Pero ya lo hemos dicho en otras ocasiones: Ximo Puig eligió a sus socios de Gobierno sabiendo quienes eran. Por tanto, ahora tendrá que pagar las consecuencias y el peaje».