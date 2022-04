La consejera de Agricultura valenciana Mireia Mollà (Compromís) la misma de los burros antiincendio en Castellón y la misma, también, que instó al representante de una comercializadora de naranjas a silenciar su origen: «Dí que son valencianas, nadie lo va a comprobar», sitúa ahora a la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano que preside el socialista Ximo Puig y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas Mónica Oltra, también de Compromís, como supuesta víctima de una cacería política en el caso que investiga si la denuncia presentada por una menor tutelada por los abusos a que fue sometida por el ex marido de la vicepresidenta fue ‘tapada’ por cargos y/o personal de la consejería de la propia Oltra. Pese a que Mónica Oltra está pendiente de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) decida si la imputa a petición del juez que instruye el caso, Mollà defiende que Oltra es «la mejor candidata» para presidir la Generalitat.

Compromís ha decidido cerrar filas en torno a Mónica Oltra. Y ello, a pesar de que el titular de Juzgado de Instrucción Número 15 de Valenciana decidió hace unos días someter al criterio del TSJCV su posible imputación. Esta circunstancia, ha llevado a toda la Oposición al Gobierno valenciano: PP, Vox y Ciudadanos, a exigir el cese de Oltra.

Sin embargo, la vicepresidenta sigue contando con el respaldo de sus socios en el Ejecutivo valenciano: los socialistas de Ximo Puig, Unidas Podemos y Compromís. Formación esta última a la que, como Mónica Oltra, también pertenece Mireia Mollà, quien, también como Oltra, procede de Iniciativa, uno de los partidos que conforma la coalición nacionalista.

En una entrevista concedida al digital Vilaweb, un portal en catalán y próximo a la línea independentista, Mollà se sube a la tesis de la ‘cacería’, que sostiene la propia Oltra a quien intenta incluso presentar como una víctima: «La cacería de la extrema derecha contra Mónica Oltra es la misma que contra más mujeres de la izquierda en todo el Estado». Y preguntada acerca de cómo la ve anímicamente, tilda el caso de «un episodio personal, familiar, que diciendo desagradable me quedaría corta».

Pero es más tarde, cuando Mireia Mollà sitúa a Mónica Oltra en el papel de víctima y compara su situación con la de «otras mujeres líderes de la izquierda en todo el Estado», aunque ninguna de ellas está en la tesitura judicial de Oltra por un caso de tan extrema gravedad. En concreto, dice que «en una situación tan polarizada, tan violenta y agresiva por parte de grupos de extrema derecha, que tienen mucha capacidad para montar estas cacerías y estas estrategias para oscurecer, estoy segura de que si se retirara le harían lo mismo que le hacen. Como lo han hecho a otras mujeres líderes de la izquierda en todo el Estado».

La entrevista a la consejera Mireia Mollà ha sido llevada a twitter por el perfil de Iniciativa-Compromís. Y lo cierto es que no ha dejado a nadie indiferente: los comentarios no se han hecho esperar. Un usuario comenta «pobre niña», mientras otro sostiene que «La ‘buenaparanada’ colocada a dedo por su papá, hablando de persecución a una mujer, cuando lo que se persigue es un delito de ocultación de abuso sexual a una menor por el marido de Oltra, no tenéis vergüenza. Los mismos que persiguieron a Doña Rita Barberá, los mismos…»