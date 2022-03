La vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas Mónica Oltra mantiene en su consejería a cargos investigados (antiguos imputados) por el Juzgado de Instrucción Número 15 de Valencia en relación al caso de la supuesta ocultación por parte de responsables y/o personal de la consejería que dirige la propia Oltra de la denuncia efectuada por una menor por los abusos a los que fue sometida por el hoy ex marido de la consejera. Se da la circunstancia de que Oltra fue implacable con los imputados, entonces del Partido Popular, en su etapa en la Oposición y también en el Gobierno y criticó que siguieran en las instituciones una vez imputados. En concreto, en octubre de 2016, según recogieron diversos medios, siendo ya consejera y vicepresidenta del Gobierno valenciano, Oltra acusó al PP de echar del partido a los imputados, pero no de las instituciones. «No nos dejen al resto lo que no quieren ustedes», dijo entonces.

Ahora, un total de 8 personas, entre ellas 6 cargos de la consejería de Oltra, ya han declarado en calidad de investigados (antiguos imputados) y otras 5 personas han sido llamadas a declarar, también como investigadas. En concreto, entre estos 5 últimos investigados se encuentran la directora general de Infancia y Adolescencia de la Consejería de Oltra y la subdirectora general de Infancia y Adolescencia, cargos que dependen de la firma de Oltra.

Sin embargo, lo que ha llamado la atención en los círculos políticos valencianos es que Mónica Oltra no haya tomado la decisión de cesar o apartar ni a esos cargos ni a ninguno otro de los investigados por el juez cuyo nombramiento depende de su firma. Sobre todo, porque Oltra fue, en su etapa de oposición y también en el Gobierno implacable en este sentido. En octubre de 2016, un imputado, entonces, del Partido Popular anunció que dejaba el partido pero no el escaño. Oltra llego a decir entonces que «es una vergüenza. Sobre todo, cuando estamos intentando mejorar la reputación que nos dejó el Gobierno anterior».

Algo similar ocurrió en 2018, cuando Oltra volvió a reclamar la dimisión de un cargo del Partido Popular, pero no así la del alcalde de Valencia, que en junio de ese año, según informan diversos medios, declaró en calidad de investigado por un juzgado de Valencia tras haber sido denunciado por el PP por una presunta denegación de información a la oposición.

Tanto Partido Popular como Vox y Ciudadanos han pedido en distintas ocasiones la dimisión de Mónica Oltra a raíz del caso de los abusos de su entonces marido a la menor. Ahora, con 13 investigados, consideran que la situación es ya insostenible. Sin embargo, hasta la fecha, ella no ha sido investigada ni llamada a declarar, tampoco, como testigo. El pasado viernes, con motivo de la rueda de prensa que siguio al Pleno del Gobierno valenciano, preguntada acerca de si estaba dispuesta a declarar en este caso, Oltra dijo que ella estaba «a lo que haga falta» pero matizó que para alguien vaya a declarar debe existir una citación y ella no ha sido citada.