Carmen Fenollosa, directora territorial de la Consejería de Igualdad, ha elevado un escrito al Jugado de Instrucción Número 15 de la capital de la Comunidad Valenciana en el que alega «bloqueo mental» a causa de los nervios durante su reciente declaración y asegura ahora que conocieron la investigación abierta al entonces marido de la consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas y vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana Mónica Oltra por los presuntos abusos cometidos por aquel a una menor tutelada, el 8 de agosto. Por tanto, 4 días más tarde de que, según dijo Oltra ante las Cortes Valencianas el 21 de abril del pasado año, de que ella tuviera un primer conocimiento de los hechos. En otro escrito, la defensa de Fenollosa solicita el sobreseimiento en lo que a ella se refiere. Todo ello, según fuentes próximas al caso.

La fase de investigación que se lleva a cabo en el Jugado de Instrucción Número 15 de Valencia para averiguar si existió o no ocultación por parte de cargos y/o personal de la consejería de Oltra en cuanto a la denuncia presentada por la menor abusada por el ex marido de la consejera no deja de ofrecer giros inesperados. El último, a raíz de un escrito elevado por la directora territorial de Valencia de la citada consejería e imputada Carmen Fenollosa.

En ese escrito, la defensa de Fenollosa dice que su representada sufrió un «bloqueo mental» por los nervios del día de su declaración en sede judicial y, a partir de ahí, ofrece una serie de explicaciones sobre distintas cuestiones y viene a razonar lo que supone un nuevo giro. El fondo de la cuestión es el auto judicial inicialmente de fecha 28 de julio de 2017 en el que se imponen una serie de medidas cautelares dirigidas contra el abusador. Si, como en principio parecía, la consejería de Igualdad recibió ese auto el 28 de julio, la versión de Oltra quedaría en entredicho. Lo que ahora defiende Fenollosa está en la línea de lo que Oltra dijo la pasada semana ante las Cortes Valencianas. Que hay un sello de correspondiente a una dependencia del Ayuntamiento de Valencia. El otro, al que no se refirió Oltra, parece que corresponder a la unidad de enlace judicial. Por tanto, la Consejería, según esa versión, no habría tenido constancia hasta días después. En concreto, hasta el 8 de agosto o, lo que es lo mismo, 4 días después de que según dijo Oltra ella tuviese un primer conocimiento a título personal. Fenollosa, además, ha presentado otro escrito, en el que solicita para ella el sobreseimiento de la causa.