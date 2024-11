Los vecinos de Chiva celebran que Felipe VI haya prometido visitarles: «Pero que no venga con Sánchez»

Los Reyes Don Felipe VI y Doña Letizia visitarán próximamente Chiva, una de las localidades más afectadas por la peor riada de la historia en Valencia. Después de cancelarse la visita por los graves disturbios que se vivieron en el pasado domingo en Paiporta, el Ayuntamiento de Chiva confirmó el lunes a través de un comunicado que sus Majestades se han comprometido a visitar la zona en los próximos días.

Los Reyes no fallarán al pueblo de Chiva. Después de cancelarse la visita del pasado domingo por los incidentes que se vivieron en Paiporta, el Ayuntamiento de Chiva emitió un comunicado el lunes confirmando que habían adquirido el «compromiso» de los Reyes para «reagendar la visita» tan pronto como sea posible. No se espera por su parte la visita de Pedro Sánchez, que fue el centro de la ira en la zona cero de la DANA y, a diferencia de los Reyes y Mazón, huyó cuando comenzó la lluvia de objeto.

«El Ayuntamiento de Chiva ha recibido el compromiso de Sus Majestades los Reyes de que visitarán próximamente la localidad tras posponer la visita que estaba programada en un inicio este domingo. Tal y como han trasladado, deben coordinarse los tres organismos -Gobierno de España, Generalitat Valenciana y Casa Real- para reagendar esta visita. La cancelación se ha producido con ánimo de que se rebaje la tensión vivida durante el día de hoy en el municipio de Paiporta», afirmó.

#COMUNICADO – Chiva recibe el compromiso de los Reyes de que visitarán próximamente la localidad. pic.twitter.com/S9mRkcIEYp — Ayuntamiento de Chiva (@AyuntaChiva) November 3, 2024

«Sí antes quería al Rey, ahora más»

«El Rey aquí será bien recibido». Esta es la frase que pronuncian los vecinos de Chiva un día después de que se confirmara que sus Majestades visitarán en los próximos días una de las localidades más afectadas por la tragedia. No comparten la misma opinión sobre Pedro Sánchez, del que algunos opinan que huyó en Paiporta.

«Me parece muy bien, me dan ganas de llorar. Por mí sí, y ojalá estuviera Sofía también. La Reina Letizia también tuvo aguante con el Rey. Estuvieron en su sitio, como debe ser», afirma una vecina que habita en una casa situada en la parte más arrasada por la DANA. El agua superó los dos metros y se quedó cerca de su primer piso mientras rezaba abrazada a su perro, su única compañía en la peor noche del siglo en Chiva. Cuestionada sobre Pedro Sánchez deja claro que: «No, él huyó. Dicen que todo estaba organizado y es mentira: la gente estaba quemada», apuntó.

«Tengo bien claro que lo van a recibir de categoría», afirma otro señor en la plaza principal del pueblo mientras deja claro que Felipe VI no es el responsable de la mala gestión. «El problema no es el Rey. Es el estado fallido. Me da igual que sean de derechas o de izquierdas, lo que prima es la nación. Tienen que hacer lo posible para cuando ocurran estas cosas todo esté coordinado y con un único mando», dice. «El Rey no tiene culpa. Él es una figura decorativa en el sentido de dar órdenes. Quién las da es el presidente del Gobierno, que no se nos olvide», finaliza.

Un grupo de señoras que está a punto de entrar en la puerta de un supermercado también afirman que: «Nos gustaría verlo para darle las gracias por toda la ayuda y su solidaridad». «Me encantaría. Han tenido una gran humanidad y serenidad en Paiporta. Antes los quería pero ahora los quiero más. Estuvieron extraordinarios. No tenían ninguna culpa», señala una mujer antes de enfocar uno de los establecimientos que ya pone a disposición de los vecinos productos de primera necesidad.