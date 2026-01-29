Valencia evidencia el fracaso de la izquierda en vivienda: 14 en 8 años por 446 de PP Y Vox en 2,5

El parque público de vivienda de la ciudad de Valencia se ha multiplicado en un 3.086% en los últimos dos años y medio. Es decir, desde que la popular María José Catalá ostenta la Alcaldía en un Gobierno que comparten PP y Vox. Así, se desprende de los datos ofrecidos por el propio Consistorio: durante ocho años con la izquierda al frente de la tercera ciudad de España, se construyeron 14 viviendas. En los últimos dos años y medio, los que van desde el 17 de junio de 2023 hasta la fecha, con PP y Vox en el Ejecutivo local, van 446. Unos datos que evidencian el fracaso de las políticas de la izquierda en esta materia.

Este jueves, María José Catalá ha visitado junto la vicepresidenta del Consell y consellera de Vivienda, Susana Camarero, las obras en ejecución de la promoción de 75 viviendas de alquiler asequible, que construye la empresa municipal Aumsa. La inversión asciende a 15,2 millones de euros. De los que la empresa municipal aporta 11,63, y la Generalitat Valenciana, 3,57. En cifras absolutas, la Administración Local y la Autonómica están colaborando en la construcción de 188 viviendas en la ciudad de Valencia.

En líneas generales, el impulso a la vivienda pública ha sido notable desde el inicio de la legislatura, con varias medidas autonómicas tendentes a rebajar su precio, facilitar el acceso a los jóvenes a su primer domicilio propio y que las herencias no se conviertan en una carga para los herederos. Esto último, con la supresión de facto del conocido en este territorio como la supresión del impuesto a la muerte, el de Sucesiones. La Generalitat Valenciana ha puesto en marcha desde junio de 2023 en torno a 4.500 viviendas.

Pero, posiblemente, el ejemplo más paradigmático en esta materia es el del Ayuntamiento de Valencia. Entre 2015 y 2023, ocho años, con el nacionalista Joan Ribó (Compromís) al frente del Consistorio en un Gobierno con el PSOE, el Ayuntamiento de Valencia construyó 14 viviendas.

Frente a ello, en los dos años y medio que han transcurrido desde el inicio de la legislatura actual, el Ayuntamiento de Valencia, ahora con PP y Vox al frente, lleva 446 viviendas. Si bien, según fuentes municipales, en marcha hay más. En torno a 1.360.

La inversión total de Compromís y PSOE en aquellos ocho años que fueron desde 2015 a 2023, se elevó a 5,5 millones de euros. La del Ejecutivo actual es de 100 millones, de los que cerca de dos tercios, 60,3 millones de euros, ya se han ejecutado. En cuanto al ritmo mensual de inversión, con la izquierda al frente de la tercera ciudad de España, fue de 199.000 euros. En los últimos dos años y medio, ese ritmo se ha incrementado muy notablemente, hasta alcanzar una velocidad de crucero de 2,5 millones mensuales.