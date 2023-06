Ribó ya reconoce que fueron ellos mismos los que quitaron la bandera LGTB tras acusar al PP

Joan Ribó (Compromís), que hasta hace unas horas ha sido el alcalde de Valencia, ha terminado por reconocer que ha sido su propio equipo el que ha retirado la bandera LGTB del balcón del Ayuntamiento y no el PP, a quién el propio Ribó había acusado de esa retirada a primera hora de este sábado.

En concreto, Ribó había acusado a la nueva alcaldesa de Valencia la popular María José Catalá de que su primera acción de «gobierno real» había sido la de «esconder la diversidad e ir contra de los derechos de las personas» a través de una publicación en su propio perfil de twitter.

La acusación de Ribó ha sido respondida por el PP a través de otra publicación en twitter. En este caso, desde el perfil de los populares de la ciudad de Valencia: «No, Joan. María José Catalá no es alcaldesa hasta que no tome posesión. Por lo tanto, la habéis retirado vosotros».

La respuesta del PP se fundamentaba, según ha sabido OKDIARIO, en una orden de la Concejalía de Recursos Humanos, en los últimos momentos del mandato del propio Ribó, que marcaba, además, la retirada de la citada bandera a las 8 horas de este sábado.

Entrada la tarde de este mismo sábado, Ribó colgaba un nuevo tuit en su perfil. En esta ocasión, con el siguiente texto: «El PP ya me ha aclarado que no tiene nada que ver con esta retirada. Si ha sido una falta de coordinación lo asumimos. Espero que por el Orgullo, tal como estaba previsto, se vuelva a colgar».

Un texto, por tanto, en el que, implícitamente, Ribó reconocía que la orden de retirar la bandera no había procedido de la nueva alcaldesa María José Catalá, sino del equipo que él dirigía hasta este mismo sábado.

No ha sido este el único rifirrafe en torno a la constitución del nuevo Ayuntamiento. En una decisión que sí ha partido del PP, la talla de la Virgen de los Desamparados ha ocupado, de nuevo, un lugar principal en el Consistorio valenciano, tal como ha publicado, también este sábado OKDIARIO.

Pero, además, de todo ello, ha habido una tercera cuestión. Joan Ribó ha dejado lo que él mismo ha calificado, también en twitter, como un «detalle » a María José Catalá en el que ya es el nuevo despacho de la alcaldesa popular. Se trataba de una olivera y una carta, si bien en esa misiva, manuscrita, Ribó daba a Catalá la enhorabuena y le deseaba los «mejores» aciertos «porque estos serán los de toda Valencia».