Puig veta a Mazón en una reunión estratégica en la Feria de Turismo de Londres: «No hay sitio». Mazón se marchó de la Feria tras lo que entiende como menosprecio a la Diputación de Alicante, a la que representaba.

World Travel Market. Una de las ferias más importantes del mundo en materia de Turismo. Domingo por la tarde. Reunión de Puig con las agencias de viajes británicas. Acude Carlos Mazón en representación de la Provincia de Alicante. Es el presidente de la Diputación. En la puerta le dicen que no hay sitio para él. Una afrenta que no puede dejar pasar. Porque el menosprecio, interpreta, no es hacia a él, que también, sino, sobre todo, hacia la Provincia de Alicante a la que representa. Mazón se marcha de la Feria.

2019. Puig también se reunió con las agencias de viaje británicas en la World Travel Market. Mismo escenario, mismos protagonistas. Entonces, sí había sitio para Mazón en aquella mesa. Participó en la reunión. Dos años más tarde, las cosas han cambiado. En 2019, pudo entrar. En 2021, al presidente de la Diputación de Alicante le han vetado la asistencia.

Desprecio y menosprecio. El cima de hostilidad política de la Generalitat Valenciana hacia la Diputación de Alicante comienza a evidenciarse a través de acciones que tienen por escenario citas tan señaladas como la World Travel Market de Londres, donde todos los referentes políticos, económicos y turísticos de cada país acuden en busca de acuerdos que permitan reactivar el que es un sector clave, en este caso, en la economía española y valenciana: el Turismo. Esta vez, el cónclave era fundamental tras la devastación producida al sector por la crisis del Covid y la amenaza de la tasa turística, que puede ‘espantar’ a los potenciales visitantes.

Hasta allí, viajaron el pasado fin de semana el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, y el de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. Mazón preside, también, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, lo que le sitúa como candidato popular en las próximas elecciones autonómicas. Puig, es el presidente de la Generalitat y futuro candidato a renovar el cargo.

El domingo, Mazón y Puig tenían dos motivos para encontrarse de nuevo. Esta vez, en Londres: uno la presentación del Plan para la Recuperación del Mercado Británico, por la mañana. Otro, por la tarde, la reunión de Puig con las agencias de viaje británicas. Sin embargo, por la mañana, ni Puig, ni Francesc Colomer (secretario autonómico de Turismo) ni Herick Campos (director general de Turismo) asistieron a la presentación de ese plan de recuperación. Sí lo hizo Mazón, junto al alcalde de Benidorm, Toni Pérez, y el presidente de la principal Patronal Hotelera de la Comunidad Valenciana (Hosbec), Toni Mayor. Mazón consideró el gesto de Puig un desprecio hacia la Provincia de Alicante. El primero del día.

Por la tarde, Puig sí asistió a la reunión con las agencias de viaje británicas, al igual que los otros dos cargos socialistas: Campos y Colomer. Mazón acudió en representación de la Provincia de Alicante en su calidad de presidente de la Diputación. No le dejaron pasar: «No hay sitio». El presidente de la Diputación de Alicante se quedó fuera de una reunión estratégica. Ante el veto de Puig, Mazón decidió marcharse de la Feria, no sin antes dirigir un tuit en el que explicaba su postura: «Por favor, estamos en la Feria de Londres, tratando de recuperar el turismo británico. La amenaza de la tasa turística y las imposiciones al comercio no ayudan en nada. ¿Es tan difícil de entender? ¿Alguien coordina en la Generalitat algún mensaje que ayude?»…

El menosprecio de Puig a Mazón apunta a una ruptura definitiva de las relaciones entre Generalitat Valenciana y Diputación de Alicante, ya muy tensas en las últimas semanas por tres cuestiones : la tasa turística, el trasvase Júcar-Vinalopó y los fondos de cooperación.

Por la noche -la de ayer domingo- Mazón sí mantuvo una reunión con el embajador de España en Reino Unido José Pascual Marco para abordar la situación de los residentes británicos en la Provincia tras el Brexit. Acudió con Toni Perez y con el director del Patronato Costa Blanca, José Mancebo.