Prisión provisional para el detenido por asesinar a su ex pareja en un centro de salud de Benicasim

La Plaza Número 1 de la Sección de Violencia contra la Mujer del Tribunal de Instancia de Castellón, en funciones de guardia, ha acordado este miércoles prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre de 71 años detenido por asesinar a su ex pareja, una enfermera de 64 años, en un centro de salud de Benicasim, en Castellón, la mañana del pasado lunes. Además, el detenido queda investigado por un delito de asesinato. Todo ello, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Los hechos se han producido este lunes, 16 de febrero, cuando un hombre, ex pareja sentimental de la víctima y de 71 años de edad, ha matado a la mujer, una enfermera de 64 años, en centro de salud de Benicasim (Castellón) en el que trabajaba. Los servicios médicos han estado atendiendo en el centro de salud a la mujer -con diversas heridas por arma blanca- y posteriormente ha sido trasladada en una ambulancia al Hospital General de Castellón. Finalmente, la sanitaria ha fallecido.

Se da la circunstancia de que la enfermera asesinada a manos de su ex pareja, Ana Sorribas, contaba con un canal de YouTube. Allí, hace ocho años, dedicó uno de los vídeo que subía a El duelo en la ruptura de pareja. En aquel vídeo manifestaba que tras la separación «no hay que meterse en la vida del otro, si no, no respiras». Este martes, todas las instituciones de la Comunidad Valenciana guardaban minutos de silencio por el brutal crimen. Ana Sorribas era la séptima víctima de la violencia de género en lo que llevamos de 2026, apenas un mes y medio.

El canal de YouTube de la enfermera ahora asesinada por su ex pareja, la mujer ofrecía en general consejos sobre salud pero trataba también temas del tipo de cómo vivir en soledad, como evitar la depresión en personas mayores o el duelo: clases y etapas.