El Pleno del Ayuntamiento de Alicante reprueba al portavoz de Compromís «por sus actitudes machistas»

El Pleno municipal del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este jueves la reprobación del concejal de Compromís Rafa Mas con los votos de PP y Vox, por lo que considera «actitudes machistas» del citado edil respecto a la concejala de Infraestructuras del Gobierno Local y del PP Cristina García.

Es es segundo Pleno consecutivo del Ayuntamiento de Alicante en que se aprueba una reprobación de Rafa Mas. En esta ocasión, se ha formulado a través de una declaración institucional tramitada por vía de urgencia. PSOE, EU-Podemos y el propio Compromís han votado en contra.

La primera reprobación se produjo por lo que se consideró como un «señalamiento intolerable» a la edil de Vox Carmen Robledillo. Esa primera reprobación fue votada también a favor por el PSOE, además de PP y Vox, según ha recordado el propio Ayuntamiento de Alicante.

La declaración institucional que este jueves instaba a la reprobación del concejal de Compromís ha sido defendida por la propia Cristina García, que ha recriminado al edil de Compromís que «está haciendo mucho daño a gente que no se lo merece».

Además, Cristina García ha reprochado al concejal de Compromís que «vuelve a caer en las mismas actitudes que en el pasado pleno le reprobaron y, una vez mas, contra una compañera mujer».

La concejala popular también ha criticado lo que considera «forma agresiva de dirigirse a las mujeres en el salón de plenos y fuera del mismo» que, a su entender. «Denotan un desprecio muy importante hacia la mujer y eso nos preocupa a todos, porque es un comportamiento que consideramos machista».

La portavoz de Vox, Carmen Robledillo ha criticado también al edil de Compromís: «No le he visto increpar ni dirigirse tan despectivamente a ningún hombre de este Pleno». Carmen Robledillo le ha pedido a Rafa Mas que «aprenda de su compañera», en referencia a Sara Llobell, edil también de Compromís, de la que ha destacado que «nos podrá gustar más o menos su política. Pero la hace con respeto al resto de compañeros de esta Corporación. No como la hace usted siempre que tiene un micrófono delante». Además, le ha recordado que: «Usted la bailó a la señora Oltra junto al señor Baldoví».