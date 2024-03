El alcalde acusa a Sánchez de «discriminar» a Alicante por rechazar una segunda pista en el aeropuerto

El alcalde de Alicante el popular Luis Barcala ha acusado este miércoles al presidente del Gobierno de España el socialista Pedro Sánchez de ejercer una «discriminación sangrante» hacia esta ciudad. La reacción de Luis Barcala está originada por el rechazo del Gobierno a construir a corto o medio plazo una segunda pista en el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, tal como ha publicado OKDIARIO, también este miércoles.

La reacción de Luis Barcala no parece que vaya a ser la única sino la primera, ya que tanto Elche, la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana, como el sector turístico y la Generalitat Valenciana son partidarios de ponerse a trabajar cuanto antes para esa ampliación.

Además, llueve sobre mojado, porque Alicante es la provincia que peor parada ha salido en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, con lo que el rechazo del Gobierno a esa segunda pista en el aeropuerto se interpreta como otro episodio más en esa misma dirección.

La pregunta de un senador desata otra crisis de Sánchez con Alicante

Las alarmas han saltado una vez el senador benidormense del PP Agustín Almodóbar ha recibido la respuesta de una pregunta lanzada al Ejecutivo este 22 de diciembre. Almodóbar preguntó por escrito al Gobierno en esa fecha: «¿Tiene previsto el Gobierno de España activar en la presente legislatura un Plan Director del Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández que permita un crecimiento programado con su necesaria ampliación y la construcción de la segunda pista?».

El Gobierno ha respondido al senador Almodóbar. Y lo ha hecho en un documento de seis párrafos, al que ha tenido acceso OKDIARIO, en el que destaca que el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández «dispone en la actualidad de unas infraestructuras con capacidad suficiente». Y añade, en el último de esos seis párrafos, el auténtico jarro de agua fría: «Cabe destacar que los estudios realizados indican que a corto/medio plazo no es necesario disponer de una segunda pista en el aeropuerto». Un mazazo para la provincia de Alicante, cuyo desarrollo y crecimiento económico está en buena medida ligado al Turismo.

De hecho, el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández es el cuarto de España, sólo precedido por Madrid, Málaga y Barcelona. Y, en 2023 batió el récord histórico de pasajeros con 15,7 millones.

El alcalde de Alicante clama contra Sánchez: «Discriminación sangrante»

Luis Barcala ha calificado de «decepcionante» la respuesta «del Gobierno de Pedro Sánchez, una vez más, hacia Alicante, hacia la provincia, con un no». Y ha calificado a su vez ese no del Gobierno a la segunda pista del aeropuerto como «un no porque no».

Además, Luis Barcala ha recordado que «de nuevo, después de tres años consecutivos relegándonos al vagón de cola en infraestructuras, se hace una propuesta basada en los datos de tráfico aéreo del aeropuerto, uno de los más importantes no sólo de España, sino de Europa, y vital para el sector turístico alicantino». Y, frente a ello, «sin más motivo: ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. Es decir, nos dicen que nunca. Y, eso, es absolutamente inadmisible».

El alcalde de Alicante ha tildado la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez como «una respuesta totalmente arbitraria y discriminatoria», porque, según ha explicado también: «El Plan Director del Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández se está redactando en estos momentos», y según ha recalcado, es allí «donde se justifican cuáles son las necesidades. Y, sin conocerlas, ya nos dicen que no. Y ya empieza a ser sangrante la discriminación con la que Pedro Sánchez castiga, sistemáticamente, a la provincia de Alicante».