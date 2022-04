Mónica Oltra, vicepresidenta primera del Gobierno valenciano que preside el socialista Ximo Puig y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, ha echado balones fuera en su comparecencia como portavoz del Gobierno valenciano en torno al caso del síndico socialista Manuel Mata, que compatibiliza esa labor con la codefesor de Jaime Febrer, uno de principales imputados del ‘caso Azud’, que también afecta, entre otros, al propio partido socialista valenciano. «El Gobierno valenciano -ha dicho a Oltra acerca de la extraña compatibilidad de Mata- no entra en la idoneidad de esta cuestión».

El ‘caso Azud’ investiga los presuntos cobros y pagos de supuestas comisiones a cambio de también supuestos favores urbanísticos en el marco del Ayuntamiento de Valencia. El secreto de sumario se ha levantado recientemente tras 5 años de investigaciones. Hasta el momento hay en torno a los 60 imputados. Manuel Mata, síndico portavoz de los socialistas en las Cortes Valencianas es defensor de uno de los imputados y esa dualidad en un caso que afecta supuestamente a su propio partido es la que comienza a levantar suspicacias.

Mónica Oltra ha comparecido hoy en su calidad de portavoz del Gobierno valenciano. Todas y cada una de las preguntas han versado sobre el ‘caso Azud’ y la inmensa mayoría de ellas, hasta 4, acerca de esa dualidad de Mata, con la particularidad de que a la locuacidad inicial cuando ha sido cuestionada acerca del citado caso ha seguido una batería de respuestas cortas y algunos silencios cuando las preguntas han versado acerca de la dualidad de tareas del portavoz socialista en las Cortes Valencianas.

Hasta por 4 veces ha sido preguntada por esta cuestión y baste con decir que en algunas de estas ocasiones las preguntas han sido más largas que las respuestas. Mónica Oltra ha eludido ir al fondo de la cuestión: si es moralmente compatible ser portavoz del principal partido de gobierno y a la vez codefensor de uno de los principales imputados en una trama que supuestamente afecta a ese partido: el PSPV.

La primera vez, acerca de si Manuel Mata debería dejar la defensa de Jaime Febrer por ética, estética o conflicto de intereses ha sido en la que Mónica Oltra se extendido más: «No se trata de ética o estética. Se trata de una cuestión meramente de derecho y el derecho no se mide en estos parámetros. El Gobierno valenciano no valora la idoneidad de esta cuestión y, desde luego, lo que tampoco hace el Gobierno valenciano es cuestionar el derecho a la defensa que por el artículo 24 de la Constitución tenemos todos los españoles».

A continuación, se le ha puntualizado aún más al matizar que entre miles de abogados en Valencia fuera el síndico socialista en las Cortes quien ejerciera esa defensa: «Es que, en derecho, el derecho a la defensa incluye la defensa del letrado de tu elección», ha respondido Oltra. Pero no ha quedado ahí, porque a continuación se le ha insistido en una situación que parece extraña, la de compaginar la portavocía socialista en las Cortes Valencianas y la defensa del ‘caso Azud’. Y, aquí, ha sido aún más breve: «Yo es que creo que se ha de separar» la actividad publica «de una actividad privada. En todo caso, el Gobierno valenciano no va a valorar esta cuestión».

Luego, se ha querido conocer si como letrada, no le parecía rara la dualidad de Manuel Mata: «No sé, exactamente, cuando dice raro cómo acota esa terminología» para hacer mención a continuación al Quijote: «Cosas verás Sancho…, yo, será la edad, que para que algo me resulte raro, tiene que ser raro, raro, raro». Y finalmente, y ya de modo abierto los periodistas han querido saber si ella, como líder de Compromís aceptaría ese papel en su portavoz: «Eso de que soy líder de un partido estaría por ver, pero en todo caso, aquí, estoy como portavoz del Gobierno valenciano», ha insistido.

Se da la circunstancia de que tal como publicó OK DIARIO, Manuel Mata y Mónica Oltra colaboraron en 2013 en el ejercicio de su labor profesional en el ámbito del Derecho, cuando litigaron por las afectadas por las prótesis PIP. En aquel litigio hubo un tercer actor, el ex alcalde socialista de la localidad valenciana de Alaquas y ex secretario general de los socialistas valencianos Jorge Alarte. En aquel 2013, Oltra ya ocupaba escaño en las Cortes Valencianas, pero no Manuel Mata. Según informó entonces La Razón Mata y Oltra llevaban la denuncia de un total de 142 afectadas.

También, en julio del pasado año, fue Oltra quien defendió, a Mata cuando éste decidió ser codefensor de Jaime Febrer. A nivel legal, Oltra sostuvo entonces que la compatibilidad existía y era legal. Y dijo una frase que ha quedado para la posteridad a este respecto: «Mata es Mata». Ahora, le ha tocado defenderle otra vez.