La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad de Valencia, Mónica Oltra, se ha vuelto a revelar contra una sentencia judicial, en esta ocasión contra la decisión de la juez titular del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Castellón, que ordenaba la retirada de una colección de 34 libros de temática LGTBI y que el Ayuntamiento regaló a 11 institutos públicos.

Oltra dejó claro que: «Los libros se quedan» a pesar de la sentencia y además dejó claro que por el momento los libros permanecerán en las estanterías de estos centros. La consejera de Compromís aseguró en la feria del libro de Castellón en un acto de protesta que parecía un secuestro de libros.

Así, también señaló que «El Ayuntamiento de Castellón no tiene competencias sobre los centros educativos» y sí por el contrario «la Consellería de Educación, una administración a la que no se ha interpelado en el auto. El auto además -adujo Oltra-pide suspender la ejecutividad de la acción realizada por el Ayuntamiento consistente en la entrega de 32 libros de ideología LGTBI en 11 institutos».

La vicepresidenta valenciana aseguró a este respecto que se está pidiendo «un imposible, puesto que la donación ya se ha realizado». Por otra parte, la concejal de Cultura de Castellón, Verónica Ruiz, ha precisado que el Ayuntamiento recurrirá esta controvertida decisión judicial. Oltra que ha secundado esta estrategia judicial, señaló que «si quieren conseguir retirar los libros de las bibliotecas tendrán que volver a empezar el proceso judicial» sentenció.

A Mónica Oltra parece que, cuando no le son favorables las decisiones judiciales crea una auténtica tormenta de críticas como cuando ha asegurado entre otras perlas que «no se puede permitir que los jueces no conozcan o no apliquen las leyes, que elijan cuáles les conviene aplicar y cuáles no». Pero es que Oltra ha ido un paso más lejos aún al desdeñar al sistema judicial al decir que «lo que no puede ser es que encuentren a estos personajes, como la juez que no quería casar a dos personas del mismo sexo, que en lugar de aplicar la ley, hagan eso, eso eso sí es prevaricación».

Podemos lleva a Europa la retirada de los libros

En este aluvión de feroces críticas desde la izquierda, la eurodiputada de Podemos y vicepresidenta del grupo parlamentario europeo The Left, Sira Rego, ha registrado este lunes en el Europarlamento una pregunta dirigida a la Comisión Europea para esclarecer su posicionamiento ante la paralización cautelar de una serie de guías de temática LGTBI en institutos de Castellón.

Esta petición llega días después de la paralización cautelarísima por parte de un juzgado de Castellón de la distribución de 32 publicaciones de temática LGTBI en institutos de la provincia a instancia de una denuncia presentada por la asociación Abogados Cristianos.

La pregunta parlamentaria de Rego solicita al Ejecutivo comunitario, en particular, que aclare si la interpretación judicial es contraria al artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. En la misma línea, insta a la institución presidida por Ursula von der Leyen a señalar si la medida cumple con la estrategia europea para las personas LGTBIQ 2020-2025.

«Hemos denunciado la retirada de libros de temática LGTBI en Castelló ante la Comisión Europea por entrar en conflicto con la estrategia 2020-2025 de la UE en materia de igualdad LGTBI y, al igual que ocurre en Hungría, podría vulnerar legislación y jurisprudencia comunitaria», ha explicado.

La ministra Montero habla de machismo

La ministra de Asuntos Sociales, Irene Montero, ha afirmado a través de las redes sociales que «leer nos hace libres y leer es también parte de una necesaria educación sexual como base para un país sin machismo ni Lgtbifobia». Irene Montero también aseguró que «retirar estos libros de los institutos es cerrar el paso a los derechos humanos.”

Leer nos hace libres y leer es también parte de una necesaria educación sexual como base para un país sin machismo ni Lgtbifobia.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, afirmaba en redes sociales que «la justicia española, a instancia de abogados de extrema derecha vinculados a Vox, eliminó de las bibliotecas de las escuelas de una ciudad de la Comunidad Valenciana libros que atienden y promueven el respeto a la diversidad, afectado de ese modo derechos la población LGTB».

El mundo al revés

La libertad de expresión para la izquierda es que entre esos 34 libros retirados a petición de la Asociación Española de Abogados Cristianos puedan leer los chavales frases como, El fin del armario, del escritor argentino Bruno Bimbi. En él se habla abiertamente de las prácticas homosexuales entre miembros de la iglesia católica en Argentina. En el epígrafe Al obispo le dan por el culo, Bimbi asegura que «todos los ex seminaristas que conozco tuvieron algún romance con un cura, todos cuentan que en ningún lugar se folla tanto como en el seminario: es un club de hombres encerrados con las hormonas al rojo vivo».

No es la única obra con contenido polémico de cuantas han sido retiradas. En Gay Sex: Manual sobre sexualidad y autoestima erótica para hombres homosexuales, de Gabriel J. Martín, el autor habla de «lo que verdaderamente nos erotiza tanto si estamos solos, en pareja o con un follamigo».