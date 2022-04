El vicepresidente segundo de las Cortes Valencianas y diputado del Partido Popular Jorge Bellver ha manifestado hoy que resulta «curioso» que reclamen su dimisión «los que no la piden para sus cargos imputados». Bellver ha efectuado estas manifestaciones tras conocerse que el juzgado que instruye el denominado ‘caso Azud’, ha solicitado al parlamento valenciano que certifique la condición de aforado de Bellver en el marco de la investigación que lleva a cabo por el citado caso.

El ‘caso Azud’ es una causa judicial a la que se levantó, hace 5 días, el secreto de sumario después de 5 años de pesquisas. Hay cerca de 60 imputados. En síntesis, lo que se investiga es el presunto cobro y pago de supuestas comisiones presuntamente relacionadas con asuntos urbanísticos en el Ayuntamiento de Valencia. La juez que dirige el caso ha solicitado a las Cortes Valencianas que le informe acerca de la condición de aforado del vicepresidente segundo de la Cámara y diputado del PP Jorge Bellver, quien supuestamente habría recibido regalos de la trama investigada en su etapa como concejal en el consistorio de la capital de la Comunidad Valenciana.

Bellver ha realizado una comparecencia esta mañana ante los medios. Esencialmente, ha dicho que no ha sido notificado ni por el juzgado ni por las Cortes Valencianas. En referencia a si recibió o no esos supuestos regalos, ha afirmado que no puede hacer valoración sobre algo que desconoce, pero que sí la hará cuando tenga acceso a la información que se le imputa. Y, finalmente, que le resulta curioso que quienes reclamen su dimisión sean los mismos que no la piden para sus cargos imputados. Pero, sobre todo, ha defendido que siempre ha actuado «correctamente» en las funciones que ha desempeñado.

Ha recordado además que ha dedicado su vida al servicio público «y me siento muy satisfecho de ello». Por tanto, según ha explicado, «que se ponga en cuestión esa dedicación al servicio público me duele mucho». En cuanto a si recibió o no los regalos que supuestamente se le imputan, Bellver ha dicho que «no puedo hacer valoraciones de algo que desconozco». «En cuanto yo pueda conocer algo podré hacer valoraciones. Mientras no lo conozca es difícil que lo pueda hacer», ha añadido.

Preguntado acerca de la dimisión que para él ha solicitado Unidas Podemos y otros grupos, Bellver ha respondido que «es curioso, Me piden la dimisión sin tener en consideración la presunción de inocencia, aquellos que no demandan la dimisión para sus cargos imputados. Yo me lo haría ver. Desde luego, lo considero incoherente, pero es una cuestión que dejo a su criterio». Bellver, finalmente, ha reiterado que «jamás he actuado en contra de los intereses y el bien público. Estoy muy satisfecho de cual ha sido mi actuación, siempre. Y estoy seguro de que así se demostrará finalmente».