La jueza que instruye las diligencias del denominado ‘caso Azud’ ha preguntado a la Mesa de las Cortes Valencianas acerca de la condición de aforado de su vicepresidente segundo y diputado autonómico del Partido Popular Jorge Bellver ante una posible imputación. El nombre de Bellver aparece en una lista de regalos que supuestamente realizó la trama cuando el ahora vicepresidente del parlamento autonómico valenciano era concejal en el Ayuntamiento de Valencia.

El ‘caso Azud’ investiga el presunto pago y cobro de comisiones a cambio de supuestos favores urbanísticos en el Ayuntamiento de Valencia e investiga, también, si de alguna manera pudieron resultar presuntamente beneficiados algún o algunos partidos. El caso arrancó en 2017 y hace 5 días se levantó el secreto de sumario, tras 5 años de investigación. Actualmente, hay cerca de 60 imputados. El caso ha salpicado en sus diferentes fases tanto al Partido Popular como al PSOE. En concreto, en esta causa, el juzgado investiga la comisión de posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, asociación ilícita y organización criminal.

En lo que concierne a Jorge Bellver, el ahora diputado habría, supuestamente, recibido relojes de lujo un reloj Omega Seamaster en la Navidad de 2003, un reloj Brentley en 2005 y una trolley de Loewe, valorada en 970 euros. Bellver fue concejal en el Ayuntamiento de Valencia entre 1995 y 2012.

La jueza investiga si Jorge Bellver medió supuestamente para favorecer a la trama en la adjudicación de diferentes contratos públicos, en concreto, al empresario Jaime Febrer. Todo ello, según informa Europa Press. Si el juzgado que instruye el caso considera que existen suficientes indicios para la posible imputación de Bellver, deberá inhibirse en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que es el competente para investigar a los aforados, como Bellver. Ayer, martes, las Cortes Valencianas recibieron la comunicación del jugado, según la citada agencia, para que acreditasen la condición de diputado del citado Bellver.

En esta causa están investigados, entre otro, el ex vicealcalde de Valencia Alfonso Grau, el abogado José María Corbín, el ex concejal socialista y ex delegado del Gobierno Rafael Rubio, el ex jefe de los servicios jurídicos de Divalterra José Luis Vera, al ex alcaldesa de la localidad alicantina de Xixona Rosa Verdú y el ex responsable de finanzas de los socialistas valenciano Josep María Cataluña, así como empresarios como Jaime Febrer.