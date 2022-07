La menor abusada por el marido de Oltra frente al intento de quitarle a su hijo: «Es por venganza»

Teresa, la joven que siendo menor fue abusada por el marido, entonces, de la ya ex vicepresidenta primera del Gobierno valenciano y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas Mónica Oltra, sólo ve un motivo en la intención de la citada Consejería de desposeerla de la custodia a su hijo de 14 meses: «Es por venganza», dice en exclusiva a OKDIARIO. «Crueldad es la única palabra que se ocurre para definir esto. No lo entiendo», añade. Y sostiene además que «a mi hijo puedo mantenerlo yo. De comer no le falta. Y si hace falta, me quito yo para que coma él. Está ‘rebollete’».

La noticia del intento de retirar la custodia de su hasta ahora único hijo de 14 meses a la víctima de los abusos del marido, entonces, de Mónica Oltra fue adelantada por OKDIARIO el pasado viernes. Sólo unos días después de la dimisión de la vicepresidenta valenciana, a quien el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha imputado por 3 posibles delitos: prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos.

Todo ello, dentro del caso que investiga si cargos y/o personal de la Consejería -entonces- de Mónica Oltra supuestamente ocultaron las denuncias de la menor por los abusos a que era sometida por el ex marido de la vicepresidenta valenciana. El caso sumó 13 imputados en Primera Instancia, a los que se agregó la mencionada imputación de Mónica Oltra ya en el TSJCV. En total, 14 personas están siendo investigadas. Tras dimitir Oltra como diputada, el TSJCV ha remitido de nuevo el caso al Juzgado de Instrucción 15 de Valencia donde se inició la investigación.

En el expediente remitido por la que hasta hace unos días fue la Consejería de Mónica Oltra al Jugado de Instrucción 15 de Valencia acerca de la menor se ‘coló’ -no está claro si por descuido o no- un documento que incluye información que no es relevante para la causa pero que sí afecta gravemente a la citada menor víctima de los abusos.

El documento, fechado el pasado 17 de junio, sólo un día después de la triple imputación de Mónica Oltra, y firmado por la fiscal de menores Consuelo Benavente determina que «procede la apertura del expediente al menor», en este caso el hijo de Teresa de 14 meses ante una supuesta falta de protección de la criatura comunicada por la Sección del Menor de la citada Consejería.

Teresa no da crédito

OKDIARIO ha hablado con Teresa. No da crédito. Y, máxime, en un momento tan crucial para su vida y la de su pareja. Acaban de regresar del hospital. Ella está a punto de dar a luz a su segundo hijo y, esta misma mañana, ha sentido lo que parecían contracciones. De modo, que ha hecho el equipaje y se ha marchado al hospital. «Que intenten quitarme a mi hijo está afectando a mi salud», sostiene con firmeza.

«A mí, esto que quieren hacer me parece muy fuerte. Lo único que intentan es desacreditarme y tirarme por el suelo», dice enfadada y afectada. Casi no hace falta ni preguntarle por su valoración, porque encadena una frase detrás de otra fruto de la indignación. «A mi hijo no le falta de comer. Está ‘rebollete’. Y si hace falta me quedo yo sin comer. Pero a él la comida no le falta nunca», añade dejando constancia de su enorme enfado.

Teresa, que tuvo que acudir al juzgado esposada en su día, pese a haber sido ella quien denunció que estaba siendo abusada, entonces, por quien era el marido de Mónica Oltra, ahora, sólo encuentra una explicación «Todo esto que hacen es por venganza y por crueldad. Esta es la única palabra que se me ocurre: crueldad. Es la única palabra que encuentro en estos momentos».