La nueva vicepresidenta primera del Gobierno valenciano que preside el socialista Ximo Puig y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas Aitana Mas (Compromís), no ha aclarado si indemnizará a la menor abusada por el marido, entonces, de su predecesora en el cargo Mónica Oltra. Tampoco, si destituirá la directora general imputada, como Oltra, en la causa que investiga si cargos y/o personal de la Consejería que ahora dirige Aitana Mas, supuestamente ocultaron las denuncias de una menor por los abusos a que la sometía el marido, entonces, de la ya ex vicepresidenta valenciana.

Un procedimiento que suma ya 14 imputados incluyendo a la ex vicepresidenta. Se da la circunstancia, como ha publicado hoy OKDIARIO, de que la propia vicepresidenta segunda del Gobierno de España Yolanda Díaz sí ha tomado decisiones respecto a Oltra: la ha borrado de un plumazo del vídeo promocional de lanzamiento su nuevo proyecto político el próximo 8 de julio en las instalaciones del Matadero Madrid.

Aitana Mas se estrenaba hoy como nueva vicepresidenta del Gobierno valenciano y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas. Si bien es cierto que tomó posesión ayer por la tarde, también lo es que algo debía haber oído o leído antes acerca de la causa antes mencionada en la que se encuentra inmersa Oltra.

Porque esa causa fue la que originó la salida de su predecesora Mónica Oltra tras ser imputada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por 3 posibles delitos: prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos. Y esa imputación fue la razón por la que la mencionada Mónica Oltra dimitió y Aitana Mas llegó al Gobierno de Ximo Puig. No como una consejera más, sino como la vicepresidenta primera, la segunda autoridad del Gobierno autonómico.

En su primera comparecencia, Aitana Mas ha tenido varias oportunidades para tomar postura en un caso en el que cualquier movimiento tiene repercusión en España entera: el de la menor abusada por el marido, entonces, de Mónica Oltra.

La primera oportunidad que se le ha brindado ha sido al inicio de su comparecencia. Ella había transmitido uno tras otro todos los acuerdos del Pleno de ese Gobierno valenciano, pero las preguntas no han ido por ahí, sino por el caso de la mencionada menor. Lo que da una idea de la trascendencia tan enorme de esta cuestión en la Comunidad Valenciana.

En concreto, Aitana Mas ha sido preguntada acerca de si iba a destituir a la directora general que forma parte de la relación de los 14 imputados en la causa de la menor. Y, también, ha sido cuestionada acerca de si le parecería justo abordar el expediente de responsabilidad patrimonial para indemnizar a la menor, que ha ido aparejada a una tercera cuestión, indirecta, sobre el mismo tema, referida a si se había planteado cambios en el equipo que ha dejado Oltra en la Consejería.

Sobre esta última cuestión, además, OKDIARIO publicó el pasado día 22 de junio pasado que la ya ex consejería de Oltra tiene bloqueada la indemnización. Lo que la niña reclama son 240.000 euros y la cuestión amenaza con alargarse porque la Generalitat aduce que la sentencia no es firme.

Ni a una ni a otra cuestión ha respondido. Aitana Mas se ha escudado en que para ella es importante valorar las cosas y tener «toda la información disponible». «Sería muy imprudente por mi parte tomar decisiones sin tener toda la información». No obstante, Mas había sostenido antes que «soy la consejera y vicepresidenta. Si no tengo yo las manos libres en la Consejería no sé quién las tendrá». «Para mí -ha dicho- es importante tomar las decisiones que correspondan con toda la información, analizada la situación y, para eso, necesito un poco más de tiempo».