La Policía registró la Consejería de Mónica Oltra antes de su dimisión

La Policía Judicial registró la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas de Mónica Oltra horas antes de que presentase su dimisión como vicepresidenta de la Generalitat Valenciana. Las autoridades buscaron recabar el expediente original relativo a la menor tutelada que sufrió abusos sexuales por parte de su educador y del que fuera ex marido de Oltra.

Así lo han confirmado fuentes fuentes policiales y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que señalan que esta intervención se llevó a cabo en cumplimiento de un mandato del Juzgado de Instrucción número 15, previo a que el TSJCV se declarara competente en la investigación, debido a la condición de aforada de Oltra como diputada autonómica.

El titular del Juzgado comisionó a la Policía Judicial, según revela la agencia Efe, para que se personase en dependencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas a los efectos de recabar el expediente original relativo a la menor que sufrió los abusos sexuales, con certificación de su autenticidad expedido por la funcionaria habilitada para ello en la Consejería.

Esa resolución se adoptó en el marco de una pieza secreta, abierta a raíz de la presentación de un escrito en el que una de las acusaciones solicitaba la práctica de determinadas diligencias.

Posteriormente a esa decisión, el TSJCV se declaró competente para investigar la causa por el supuesto encubrimiento de los abusos a la menor tutelada, al implicar a Mónica Oltra, a la que imputó y citó a declarar el próximo 6 de julio.

Sin embargo, la dimisión de Oltra de sus cargos institucionales, que aún no se ha hecho efectiva, supone también la pérdida de su condición de aforada, con lo que la causa dejará el Tribunal Superior de Justicia para regresar a Instrucción 15.

Mónica Oltra afirmó durante su discurso en el que anunció su dimisión que ella estaba en política «por la gente más vulnerable». «A mí lo que me duele es que la gente del pueblo se sienta abandonada. Yo estoy en política por la gente más vulnerable, desde pequeña. Pido perdón porque ahora la gente vulnerable no tiene escudo, no es una cuestión personal, es una cuestión política», aseguró entre lágrimas.