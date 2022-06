Mónica Oltra, vicepresidenta y portavoz del Gobierno de la Generalitat Valenciana y diputada de Compromís, ha dimitido de todos sus cargos en la reunión que esta tarde celebra la formación nacionalista en un discurso en el que ha asegurado que estaba en política «por la gente más vulnerable».

Una dimisión provocada tras su imputación el pasado jueves por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por la presunta comisión de tres delitos: prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos, por haber ocultado los abusos sexuales de su marido a una menor tutelada.

«A mí lo que me duele es que la gente del pueblo se sienta abandonada. Yo estoy en política por la gente más vulnerable, desde pequeña. Pido perdón porque ahora la gente vulnerable no tiene escudo, no es una cuestión personal, es una cuestión política», ha manifestado Mónica Oltra entre lágrimas, después de haber protagonizado una fiesta el pasado sábado, donde reivindicó que su imputación era un asunto «político».

El tribunal investigará la dirigente valenciana por encubrir los abusos sexuales del que fuera su marido a una menor tutelada. Sostiene que hay «una serie de indicios que hacen sospechar» sobre un posible acuerdo entre Oltra y «funcionarios a su cargo para proteger a su entonces pareja o proteger la carrera política de la aforada».

«Me cuesta esta decisión porque ganan los malos», ha asegurado Oltra en una comparecencia en la que no ha podido aguantar las lágrimas, a diferencia de la alegría que mostró en la fiesta de su partido hace apenas dos días.

«Estamos trasladando que en este país a cualquier político que no haga políticas a favor de los poderosos se lo van a cargar, con denuncias falsas, con guerra sucia en los tribunales, con mentiras», ha agregado.

Además, Mónica Oltra ha criticado al presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig: «No voy a dar coartada al presidente para que saque las políticas de izquierdas del Gobierno del Botánico».