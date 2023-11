Mazón retrata a Sánchez: un presidente que «prefiere el muro del poder frente a la ley»

El presidente de la Generalitat Valenciana el popular Carlos Mazón ha retratado este miércoles al presidente del Gobierno el socialista Pedro Sánchez, a quien ha definido como un presidente que «que prefiere el muro del poder frente a la ley». En un pleno monográfico celebrado en las Cortes Valencianas al que no ha asistido el presidente del Grupo Socialista Ximo Puig, y destinado a debatir las consecuencias que los pactos de investidura de Sánchez tendrán sobre la Comunidad Valenciana, Mazón ha condenado también la violencia y ha adelantado que «nos manifestaremos a plena luz del día y sin pasamontañas».

Además, el presidente de la Generalitat ha anunciado una inminente ronda con todos los grupos parlamentarios para aunar esfuerzos en todos y cada uno de los asuntos clave para la Comunidad Valenciana.

Mazón ha entrado en todos y cada uno de los temas que ha traído el pacto de investidura de Pedro Sánchez con los separatistas catalanes. Y, también, en el de las manifestaciones que ese acuerdo ha desencadenado en contra de esos acuerdos del presidente del Gobierno en toda España: «Ha habido una reacción espontánea que va más allá de los partidos políticos. Un movimiento plural, que va más allá de las siglas». «No les extrañe que cuando cambian la línea roja de sitio la gente salga a la calle para manifestar libremente su opinión», ha explicado Mazón.

También ha reprochado a la izquierda que: «Aunque lo pretendan, que lo pretenden, no tienen ustedes el título de propiedad de la movilización, ni hay que pedirles a ustedes permiso para manifestarnos libremente nunca».

Además, ha pedido al PSOE que «no se escuden en que algunas protestas lo son frente a la sede de su partido o que un dato público, como el hecho de la condición de ser parlamentarios significa un señalamiento», para explicar a continuación que «a mí, no me gustan las protestas ante las sedes de los partidos políticos. Lo he dicho siempre. Algunos ya estamos graduados en sufrir el escrache. Lo dije en su momento, lo condené de inmediato y lo condenaré siempre».

Frente a ello, Mazón ha defendido que «nos manifestamos y nos manifestaremos a plena luz del día. Sin pasamontañas, con el rostro visible y la limpieza en las actitudes». Y ha advertido que «no consentimos esa superioridad moral y esa supuesta indignación cuando ustedes han sido expertos arietes en utilizar el malestar de la calle para perseguir, señalar y violentar a personas y hasta a casas familiares con hijos dentro».

Finalmente, ha preguntado a la bancada socialista que «si tan orgullosos están de lo que ha ocurrido en España, ¿por qué hemos sido nosotros los que hemos traído este pleno aquí?», para concluir afirmando que «algo les pesará en su conciencia cuando no son capaces de decir en qué va a mejorar la Comunidad Valenciana con estos acuerdos».

Mazón ofrece diálogo a todos los grupos parlamentarios

Además, Carlos Mazón también ha ofrecido a los grupos parlamentarios en las Cortes Valencianas poner en marcha una ronda de diálogo para aunar esfuerzos en los asuntos clave de la Comunidad Valenciana.

Ese diálogo tiene por objetivo alcanzar un consenso en la estrategia común en cuestiones como la financiación autonómica, las inversiones del Estado, el agua, la renovación de los órganos estatutarios y el derecho civil valenciano, entre otras cuestiones.

También, ha solicitado al PSOE que remita sus propuestas de pactos anunciadas por Ximo Puig en el debate de investidura del presidente de la Generalitat, a las que el propio Mazón añadió acuerdos de financiación y agua.