Mazón critica el «ninguneo» de Sánchez a la Comunidad Valenciana con su nuevo gobierno: «Suma y sigue»

El presidente de la Generalitat Valenciana el popular Carlos Mazón ha criticado este lunes el «ninguneo» del presidente del Gobierno el socialista Pedro Sánchez en la composición de su nuevo ejecutivo, donde sólo hay dos valencianos: el ministro de Agricultura Luis Planas, con escasa vinculación a este territorio, y la ex alcaldesa de Gandía Diana Morant, al frente Ciencia, Innovación y Universidades. Ninguno de los dos con carteras de peso ni que afecten a las grandes cuestiones de lo que se ha denominado la agenda valenciana.

Ni los perfiles ni la responsabilidad que desempeñarán los ministros valencianos responden a los asuntos prioritarios de esa agenda valenciana en cuestiones referenciales como el puerto de Valencia, la financiación autonómica, los Presupuestos Generales del Estado, el Agua, la Cerámica o el Corredor Mediterráneo.

Una circunstancia que Mazón ha definido gráficamente: «No hay presencia destacable valenciana. Ni en tanto por cien, ni en peso específico, ni en carteras determinantes». Para concluir que se trata de un «suma y sigue», no sin antes afirmar que «el Partido Socialista y Sumar no entienden que seamos merecedores de más peso en el Gobierno de España».

Mazón ha manifestado que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez refleja «lo que viene siendo tónica habitual en todo este tiempo. Un ninguneo a la Comunidad Valenciana. Esta vez, en forma de presencia de valencianas o valencianos en el seno del Gobierno». Según ha explicado: «Una vez más, se ve que no somos prioritarios para el presidente Sánchez».

Ha insistido Mazón que, también una vez más, Pedro Sánchez deja a la Comunidad Valenciana «sin todos y cada uno de los asuntos que necesita» este territorio «para poder trabajar en igualdad de condiciones, prosperar, plantearnos un futuro con un mínimo apoyo del Gobierno de España».

En otro orden de cosas, Carlos Mazón ha sido especialmente elegante al referirse al hecho de que su predecesor al frente de la Generalitat el socialista Ximo Puig se haya quedado sin cartera ministerial: «Yo no me muevo en el terreno de las especulaciones. Tengo todo el respeto a nivel personal por el ex presidente de la Generalitat. Me imagino que hoy es un día difícil para él y quiero respetarlo».