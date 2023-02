El presidente del PP valenciano y candidato a la Generalitat Carlos Mazón ha alzado la voz en Madrid para relatar el drama y el desbarajuste que sufre la Sanidad valenciana con el Gobierno del socialista Ximo Puig. Un territorio en que la espera para hacer una colonoscopia es «de un año», donde la mitad de las ambulancias «van sin médico», donde un hospital, el de Vinaroz, se ha quedado sin servicio de radiología y donde el requisito del valenciano vale lo mismo que un doctorado cum laude para consolidar plaza, lo que impide, por ejemplo, que «un oftalmólogo con 3.000 cataratas» pueda trabajar en el sistema público: «Se va a quedar sin plaza por otro que tenga el C1 o el B2 de valenciano».

Carlos Mazón ha intervenido hoy en el Club Siglo XXI, en un acto en el que ha sido presentado por la secretaria general, Cuca Gamarra. Y ha sido en ese marco donde el presidente del PP valenciano ha revelado cuestiones hasta ahora desconocidas. Una de ellas sus encuentros con el ex presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps: «Cuento con Camps. Con mucha frecuencia me veo con él», ha dicho.

También ha mostrado orgullo de valencianía: «La bandera de mi tierra no se inclina ante nadie», en una indirecta muy directa a su intención de ser reivindicativo en Madrid en temas clave como la financiación y el agua, pero que también es una declaración de intenciones ante el procés a la valenciana que vive este territorio. «Somos -ha dicho- una Comunidad capaz de levantarse y ser locomotora de España, desde todos los ámbitos» y «no estar en el furgón de cola, como nos ha situado el Gobierno de Ximo Puig».

Sanidad

Y una muestra de ese furgón de cola de Ximo Puig es la Sanidad. Hoy, Mazón ha revelado que un importante sindicalista de la Comunidad Valenciana le dijo: «Qué ganas tengo que gane el PP para empezar a manifestarme contra vosotros porque ahora no lo estoy haciendo. En cuanto ganes, al día siguiente, el baile va a empezar».

Una introducción que ha servido a Mazón para relatar el drama que viven facultativos, sanitarios y pacientes: «Ha cambiado el sistema de gestión sanitaria en el hospital de Torrevieja y una colonoscopia ha pasado de 70 días de lista de espera a un año». Con la particularidad de que: «La colonoscopia tiene, entre otras gracias, la de prevenir el cáncer. No es una broma».

Ha relatado también que «no hay Comunidad, como la mía, en la que más de la mitad de las ambulancias Samu circulan sin médico». Y ha recordado que: «Somos la única región de Europa que ha sido condenada cinco veces en pandemia por desproteger a sus sanitarios». También se ha referido a la situación del hospital castellonense de Vinaroz, «donde ya no hay radiólogos. Si no hay radiólogos, no hay rayos X. Si no hay rayos X un hospital se para».

«Han decidido que, para consolidar una plaza de médico, el valenciano compute igual que un doctorado o la formación», ha dicho. De tal manera, que un oftalmólogo de Cáceres que haya operado 3.000 cataratas «no las puede computar en la Comunidad Valenciana para que nos beneficiemos de su experiencia porque no sabe valenciano, y un señor que está en la Comunidad Valenciana que no sea valenciano y opere muy bien las cataratas se va a quedar sin plaza por otro que tenga el C1 o el B». Para afirmar finalmente que el valenciano «tenemos que promocionarlo, pero no en la Sanidad».

Reforma electoral

Mazón, además, a pregunta de OKDIARIO se ha referido también al hecho de que Ciudadanos en la Comunidad Valenciana se está plegando a la maniobra de Ximo Puig de bajar el listón electoral del 5% al 3%: «Ellos sabrán. Esto de cambiar las normas a mitad de la partida no forma parte de mi manera de entender esto, ni de la estabilidad democrática ni de mi manera de entender las cosas». No obstante, a continuación ha sostenido que «yo gobierno con Ciudadanos en la Diputación de Alicante. Ha sido un Gobierno estable. No hemos dado ningún espectáculo de nada».

Ha sostenido además que durante cuatro años, en la Generalitat Valenciana «la noticia era cuando Puig y Oltra despachaban. Y en la Diputación de Alicante, la noticia era cuando la vicepresidenta de Ciudadanos y yo no despachábamos».