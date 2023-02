Ruth Merino ha dejado a atrás su etapa como máxima responsable de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana. Acaba de fichar como independiente por el PP de Carlos Mazón para integrar el equipo económico del candidato de los populares. No lo dirigirá, pero estará dentro de él para aportar su visión social, laboral y su experiencia. OKDIARIO ya adelantó el pasado 13 de enero que el PP planeaba cerrar su fichaje junto al de otras dirigentes de la formación en otros territorios, como así ha sucedido. No es descartable, más bien al contrario, que se produzcan nuevas incorporaciones desde Ciudadanos en el futuro. Una fuente de la formación naranja ha dado este hecho hoy como «seguro».

Ruth Merino dimitió como portavoz de Ciudadanos y diputada en el Parlamento autonómico el 12 de enero. Veinte días después de su renuncia en la que alertaba de la deriva de la formación naranja y de posibles pactos con Compromís, se incorpora al equipo económico del líder del PP valenciano Carlos Mazón.

La incorporación se produce, además, a menos de 48 horas de que los populares, con Feijóo a la cabeza, celebren, también en Valencia, la Intermunicipal, a la que Ruth Merino llegará ya como miembro del citado equipo económico de Mazón.

Mazón ha puesto en valor tres valores de Ruth Merino: su «marcadísima sensibilidad social», su carácter «liberal» y su «extraordinaria preparación y formación». Merino es técnico del Estado de Hacienda. De hecho, su incorporación al equipo económico de Mazón se produce como una integrante más del mismo. No lo dirigirá. Y sí se volverá a su puesto profesional. Pero va a colaborar desde esa triple perspectiva social, liberal y de formación en el equipo económico de los populares valencianos.

En ese equipo económico, Mazón ha integrado junto a Ruth Merino al portavoz de Hacienda en las Cortes Valencianas Rubén Ibáñez, al profesor José Antonio Rovira, que es también portavoz adjunto del PP en las Cortes Valencianas, a la senadora Salomé Pradas y a Eusebio Monzó.

Ruth Merino no será la única novedad del PP desde las filas de Ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Fuentes del partido naranja han dado este hecho como «seguro» de cara a un futuro no muy lejano.

Crisis de Ciudadanos

No se trata de una cuestión de oportunidad, si no también del descontento que un sector de Ciudadanos en este territorio están sembrando las decisiones de la nueva síndica Mamen Peris, tras tomar posesión destituyó a la que había sido hasta entonces jefa de gabinete de la propia Merino y abrió la puerta a una reforma de le ley electoral que permitiese bajar la barrera de acceso a las Cortes Valencianas del 5% al 3%. Un objetivo que perseguía desde hace tiempo el presidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig. Este último, fue en su día uno de los motivos de la salida del hoy diputado no adscrito Vicente Fernández.

Tampoco, ha sido el único acercamiento entre Ciudadanos y PP. Hace algunos días, el alcalde del municipio alicantino alicantino de San Juan, que mantenía una relación ya muy tirante con los socialistas, con quien gobernaba, destituyó a los concejales del PSOE y sumó a su equipo de Gobierno a los ediles del Partido Popular. Los dos partidos gobiernan ahora juntos en el municipio en una coalición que se extenderá hasta el final de la legislatura.