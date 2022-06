El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana el alicantino Carlos Mazón ha exigido hoy al presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig el cese de la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas Mónica Oltra, que hace solo unas horas ha sido imputada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por su presunta implicación en el caso que investiga si cargos y/o personal de la Consejería de Oltra supuestamente ocultaron las denuncias de la menor abusada por el marido, entonces, de la vicepresidenta valenciana. Mazón ha dicho que Oltra «no puede ser mañana la portavoz que comparezca» ante los medios en representación del Gobierno valenciano tras el habitual pleno de los viernes.

El PP quiere que Ximo Puig cese ya a Mónica Oltra. Y no concede más tiempo al presidente valenciano. para que tome una decisión que también reclaman al máximo responsable del Gobierno valenciano desde las redes sociales, al punto de haber convertido ‘Oltra dimisión’ en trending topic.

Quien ha pedido de un modo sosegado pero contundente esta misma tarde la dimisión de Mónica Oltra ha sido Carlos Mazón. Y, esencialmente, lo ha hecho porque el PP lleva tiempo considerando, y máxime tras la imputación de hoy, que Mónica Oltra no puede seguir por más tiempo al frente de los menores tutelados por la Generalitat de Puig. «Desde que el caso salió a la luz -ha dicho Mazón- ha habido demasiadas ocasiones para que Oltra deje de tutelar» a esos menores «y si sigue al frente es por decisión de Puig». Y se ha preguntado si tanto Oltra como Puig «están vulnerando el código ético que ellos mismos proclamaban desde el PSPV-PSOE y Compromís».

«Sigo esperando que Ximo Puig asuma la responsabilidad que hasta ahora no ha asumido», ha verbalizado Mazón, que ha puesto sobre los hombros de Ximo Puig toda la «responsabilidad política» en torno al cese de Oltra, al tratarse del presidente de la Generalitat Valenciana: «Todo esto ha pasado bajo la máxima autoridad, que la tiene Puig. Salvo que haya razones a las que no alcanzamos, no entendemos por qué mantiene a Oltra y sigue sin asumir su responsabilidad política».