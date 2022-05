Vicente Torres, propuesto en su día por Compromís y Podemos a las Cortes Valencianas para formar parte de la terna entre la que el Consejo General del Poder Judicial debía escoger para cubrir una vacante de magistrado en la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), es uno de los 3 componentes del tribunal que decidirá si acepta o no la petición del titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Valencia de imputar a la vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas Mónica Oltra. Fue el Consejo General del Poder Judicial quien decidió que Vicente Torres accediera como magistrado a la citada sala y lo hizo con el apoyo de los votos del sector conservador, además de un voto socialista y los otros 2 de nacionalistas catalanes y vascos.

La imputación de Mónica Oltra fue solicitada hace algunas semanas al Alto Tribunal, cuya decisión a este respecto es imprescindible dada la condición de aforada de la vicepresidenta valenciana y fue realizada por el juez en el transcurso de la investigación del caso que trata de esclarecer si cargos y/o personal de la Consejería de Oltra supuestamente ‘taparon’ las denuncias de la menor abusada por el ex marido de la vicepresidenta valenciana.

Respecto a la elección de Vicente Torres, tal como recogieron en su día distintos medios, formó parte ya de una primera terna en octubre de 2018 presentada a las Cortes en una propuesta conjunta rubricada por los portavoces entonces de los socialistas, Compromís y Unidas Podemos. Por tanto, los 3 partidos que conforman el denominado Gobierno del Botánico por el lugar en que se firmó el acuerdo de gobernabilidad,

Esta propuesta de las Cortes Valencianas a instancias de la izquierda fue devuelta porque una magistrada que formaba parte de la misma no cumplía con alguno de los requisitos, lo que la convertía en inelegible. Dos meses después, en enero de 2019, las Cortes Valencianas presentaron una segunda terna, ya corregida, que fue sometida a la aprobación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en febrero de 2019. Y fue entonces cuando CGPJ decidió nombrar al entonces fiscal anticorrupción de Valencia como nuevo magistrado de la mencionada Sala del TSJCV en el turno previsto por el artículo 330.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para juristas de reconocido prestigio y con más de 2 lustros de servicio en la Comunidad Valenciana.

Entonces, Torres recabó en esa votación el apoyo del considerado sector conservador del CGPJ, junto al de los socialistas y al apoyo, también, de los nacionalistas vascos y catalanes. En total, obtuvo 13 votos. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana está presidido por Pilar de la Oliva que, a su vez, tendrá la responsabilidad de presidir también el tribunal que conformarán junto a ella los magistrados Antonio Ferrer, que será el ponente, y el ya mencionado Vicente Torres. En el caso de Antonio Ferrer, en su día le tocó decidir acerca de la querella presentada por la asociación Gobierna-T también relacionada con el denominado ‘caso Oltra’. Entonces, Ferrer consideró que no había indicios suficientes para abrir una causa penal. Ahora, es la denuncia presentada por la menor abusada por el ex de Oltra ante el juzgado la ha llegado hasta el TSJCV para dilucidar la imputación de Oltra.

La designación de Vicente Torres se ha producido, según han confirmado fuentes cercana al caso, siguiendo las normas de reparto. No es instructor y tampoco ponente, pero sí será uno de los 3 magistrados que forman parte del citado tribunal. Si finalmente el TSJCV decidiera imputar a Oltra el tribunal ahora nombrado no se haría cargo del caso, sino que se nombraría un nuevo juez instructor y no una terna. Ese juez sería el encargado de dirigir el procedimiento.