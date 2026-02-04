Llorca presume de la fruta valenciana en la feria en que el Gobierno de Puig mintió sobre las naranjas

El presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, ha destacado este miércoles en plena feria Fruit Logística, en Berlín (Alemania), el liderazgo del sector agroalimentario de la Comunidad Valenciana, tras romper el récord de exportaciones hasta alcanzar los 10.197 millones de euros en ventas. Algo que ha sido posible gracias a la inversión, la apertura de mercados y apuesta por la competitividad y la innovación, que el nuevo Gobierno valenciano ha puesto en marcha tras los comicios de 2023.

Pérez Llorca ha visitado este miércoles Fruit Logística, la feria líder del comercio mundial de fruta que entre este miércoles, 4 de febrero, y el próximo sábado, día 6 del mismo mes, se celebra en Berlín.

Este certamen es el mismo en que en el año 2022, la entonces consejera de Agricultura, Mireia Mollà (Compromís), en presencia de quien era el presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, instó a una tercera persona, el representante de una empresa de zumos, a silenciar el origen de unas naranjas sobre las que iba a versar un acto, cuando ese interlocutor dijo que no sabe si las citadas naranjas son de Valencia: «Di que son de Valencia, nadie lo va a comprobar».

Cuatro años después de aquel episodio protagonizado por PSOE y Compromís, el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Pérez Llorca ha destacado al sector agroalimentario valenciano tras una reunión a la que ha asistido acompañado del conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, con representantes de las principales empresas exportadoras presentes en el stand de la Generalitat Valenciana. En esa reunión, se ha tratado acerca de la situación de los mercados actuales, la exportación de productos, los retos del sector y el apoyo que el Consell actual ofrece al sector.

El sector agroalimentario, según ha explicado Pérez Llorca, es el que más contribuye a la balanza exterior de la Comunidad Valenciana, con un saldo de 2.905 millones de euros. Pérez Llorca ha defendido que la agricultura mediterránea sigue siendo la más rentable de Europa «a pesar de ser la que menos ayudas públicas recibe; el 18% frente a más del 30% de la continental centroeuropea».