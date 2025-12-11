La juez de la DANA rechaza la nulidad de actuaciones pedida por la víctima readmitida por la Audiencia

La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que dirige las diligencias previas del caso de la DANA del 29 de octubre de 2024, ha rechazado la solicitud de la víctima que ella misma expulsó de la causa el pasado 4 de septiembre, Yolanda Garrido, de que se declarase la nulidad de todas las actuaciones practicadas por la magistrada desde la fecha de su expulsión hasta que la Audiencia Provincial de Valencia estimó su recurso de apelación y obligó a la magistrada a readmitirla en el procedimiento, el pasado 2 de diciembre. Yolanda Garrido perdió en la riada a su hermano, a su cuñada y al hijo de ambos, un niño de 5 años.

La instructora sostiene que la Audiencia Provincial de Valencia se limitó en su auto a acordar la readmisión de la citada víctima en la causa, pero que no declaró la nulidad de actuaciones ni de declaraciones ni de resoluciones judiciales algunas. La juez estima que retrotraer la causa no sólo perjudicaría a los afectados y familiares de los 230 fallecidos y lesionados, sino que produciría un retraso injustificado que afectaría a la propia cliente de dicha acusación particular.

Tal como adelantado este miércoles OKDIARIO, la defensa de Yolanda Garrido había solicitado este miércoles la nulidad de todas las actuaciones en torno al procedimiento desde el momento de su expulsión, porque desde aquel 4 de septiembre hasta ahora o lo que es lo mismo, por espacio de más de 100 días, no habían podido acceder a la totalidad de las actuaciones que se han ido acumulando en el procedimiento.

Esa petición de la joven que, como se ha dicho, perdió a tres familiares en la riada, incluía, de facto, entre otras, las declaraciones testificales de la periodista que comió el día de la DANA con Carlos Mazón, Maribel Vilaplana, del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, de los asesores de Mazón o de las diligencias solicitadas en torno al propio ex presidente de la Generalitat Valenciana.

A criterio de la abogada de la víctima, Yolanda Garrido, y de su abogada, Pilar Esquinas, según reflejaban en su escrito: «Se ha tramitado un tramo relevante de la instrucción a espaldas de la acusación particular, como si nunca hubiera existido, pese a que hoy ya se ha declarado por la Audiencia Provincial que dicha expulsión fue indebida e injustificada». Por todo ello, la víctima entiende que «la consecuencia directa de lo anterior es una grave y efectiva indefensión».