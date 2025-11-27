Investidura de Pérez Llorca en directo hoy: a qué hora empieza, discurso y última hora para la presidencia de la Generalitat Valenciana

Este jueves 27 de noviembre, el candidato del Partido Popular, Juan Francisco Pérez Llorca, se somete al debate de investidura para presidir la Generalitat Valenciana. La sesión comienza a las 11:00 horas en las Cortes Valencianas y el acto se podría alargar hasta la noche.

Ceremonia de investidura

La sesión de investidura comienza con un discurso sin límite de tiempo en el que el candidato, Pérez Llorca, pasará a exponer detalladamente su programa de Gobierno, además de solicitar formalmente la confianza de la Cámara. Una vez finalizada la intervención, se abrirá el turno para los grupos representados. Cada uno dispone de 30 minutos para dejar clara la postura con respecto a las propuestas del candidato. Tras estas intervenciones, el candidato del PP tendrá la oportunidad de responder.

Concluida esta fase, comenzará un turno contrarréplica en el que cada grupo dispondrá de 10 minutos para responder. Una vez finalizado, dará comienzo la votación que determinará si Pérez Llorca obtiene o no la confianza de la Cámara para asumir la presidencia de la Generalitat Valenciana.

Horario y dónde ver la investidura de Pérez Llorca

El acto de investidura para elegir al nuevo presidente de la Generalitat Valenciana tras la dimisión de Carlos Mazón, el pasado 3 de noviembre, tiene lugar este jueves 27 de noviembre a las 11:00 horas en las Cortes Valencianas.

El evento se puede seguir en directo y en streaming a través de OKDIARIO, en el canal de YouTube de las Cortes Valencianas y a través de la televisión autonómica Á Punt.