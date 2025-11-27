Investidura de Pérez Llorca en directo hoy: a qué hora empieza, discurso y última hora para la presidencia de la Generalitat Valenciana
Sigue en directo la investidura de Pérez Llorca hoy en las Cortes Valencianas
Este jueves 27 de noviembre, el candidato del Partido Popular, Juan Francisco Pérez Llorca, se somete al debate de investidura para presidir la Generalitat Valenciana. La sesión comienza a las 11:00 horas en las Cortes Valencianas y el acto se podría alargar hasta la noche.
Ceremonia de investidura
La sesión de investidura comienza con un discurso sin límite de tiempo en el que el candidato, Pérez Llorca, pasará a exponer detalladamente su programa de Gobierno, además de solicitar formalmente la confianza de la Cámara. Una vez finalizada la intervención, se abrirá el turno para los grupos representados. Cada uno dispone de 30 minutos para dejar clara la postura con respecto a las propuestas del candidato. Tras estas intervenciones, el candidato del PP tendrá la oportunidad de responder.
Concluida esta fase, comenzará un turno contrarréplica en el que cada grupo dispondrá de 10 minutos para responder. Una vez finalizado, dará comienzo la votación que determinará si Pérez Llorca obtiene o no la confianza de la Cámara para asumir la presidencia de la Generalitat Valenciana.
Horario y dónde ver la investidura de Pérez Llorca
El acto de investidura para elegir al nuevo presidente de la Generalitat Valenciana tras la dimisión de Carlos Mazón, el pasado 3 de noviembre, tiene lugar este jueves 27 de noviembre a las 11:00 horas en las Cortes Valencianas.
El evento se puede seguir en directo y en streaming a través de OKDIARIO, en el canal de YouTube de las Cortes Valencianas y a través de la televisión autonómica Á Punt.
Pérez Llorca: «Estoy tranquilo»
Juanfran Pérez Llorca ha coincidido en la cafetería de Les Corts con cargos de Presidencia y algunos diputados del PP. «Estoy tranquilo», ha señalado en los 10 minutos en los que ha estado.
Diana Morant llega a Les Corts
Diana Morant acaba de llegar a Les Corts Valencianas para asistir al debate de investidura de Juanfran Pérez Llorca.
Llega Miguel Barrachina
Acaba de llegar Miguel Barrachina, el antecesor de Pérez Llorca como portavoz del PP en las Cortes y actual conseller de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Barrachina se ha dirigido directamente al hemiciclo. También han llegado diputados de Compromís. Entre ellos, Gerard Fullana.
En caso de no ser elegido habrá votación el sábado
En caso de no obtener una mayoría en la investidura de este jueves, el sábado habría una nueva votación, en la que bastaría mayoría simple. Si entonces tampoco se lograra la confianza para la investidura, habría un plazo de dos meses desde la primera votación para intentarlo, pasado el cual se disolverían Les Corts y se convocarían elecciones.
Pérez Llorca llega a Les Corts
El candidato del Partido Popular, Juanfran Pérez Llorca, ha llegado a Les Corts, apelando a la «estabilidad». «Lo vamos a intentar», ha remarcado.
Las autoridades comienzan a implantar medidas de seguridad
Las autoridades han comenzado a implantar las medidas de seguridad para la investidura de Pérez Llorca.
Vox será decisivo en la investidura
Los 13 diputados de la formación liderada por Santiago Abascal son decisivos porque sumados a los 40 del PP suponen la mayoría absoluta en el Parlamento valenciano, aunque esperarán a escuchar el discurso del secretario general del PPCV para decidir si le dan su voto.
La investidura comienza a las 11:00 horas
Les Corts celebran este jueves el pleno para la investidura del candidato del PP, Juanfran Pérez Llorca, como nuevo presidente de la Generalitat de la Comunidad Valenciana en sustitución de Carlos Mazón.
El segundo pleno de investidura de esta legislatura, en el que el Gobierno valenciano ha afirmado que estará presente Mazón, comienza a las 11:00 horas con el discurso del único candidato, que expondrá sin límite de tiempo su programa político de gobierno y solicitará la confianza.
Susana Camarero asistirá al debate pero no votará
Ha llegado a Les Corts la vicepresidenta Susana Camarero, que entra en el parlamento autonómico junto a su jefa de prensa por la entrada trasera. Camarero asistirá al debate justo al lado de Carlos Mazón, en primera fila, pero no podrá votar, ya que no es diputada.