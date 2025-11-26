Pérez Llorca, el ‘bon chic’ de Finestrat visto por sus vecinos: “De alcalde ha hecho mucho por el pueblo”

Juan Francisco Pérez Llorca se convertirá este jueves en el octavo president de la Generalitat Valenciana. Y, también, en el primero de los que han accedido al cargo que lo hace directamente desde una Alcaldía, la de Finestrat. Un municipio de algo más de 9.000 habitantes situado en la provincia de Alicante, a las faldas del Puig Campana. Esta última, la segunda montaña más alta de la provincia de Alicante, que reta de frente a otro gigante: la Sierra de Orcheta. Pero, ¿cómo es Juanfran?, ¿qué piensan sus vecinos de él?, ¿cómo ha sido como alcalde, bueno o malo?, sus opiniones están contenidas en el vídeo que ilustra esta información. Pero la conclusión general es que se trata de «un tío 10, muy campechano, que será un gran president».

Los vecinos de un pueblo de 9.000 habitantes no entienden de siglas ni de partidos. Ellos votan a la persona. Y Pérez Llorca cuenta con 9 de los 11 concejales del Ayuntamiento de Finestrat y un 74% de los votos. Es decir, que tres de cada cuatro vecinos de Finestrat le votan.

Como persona, por tanto es lo que, en la Comunidad Valenciana, se llama un «bon chic», como afirman esos mismos vecinos. Un buen chico, traducido al castellano. «Un tío 10», aseguran. Recuerdan que de pequeño «hacía diabluras», en forma de carreras a lomos de un bicicleta. Y, siempre ha sido «muy divertido». Pero, sobre todo, que ya en la edad adulta «lo ha hecho muy bien como alcalde. No se le ha subido a la cabeza. Sigue siendo como siempre». Auguran que será «un gran president».

Maribel Algado, una joven que recorre Finestrat a lomos de su bici, define a Juanfran, porque así le conoce todo Finestrat, como «el político más importante que ha tenido este pueblo». Y revela que «nos ha encantado que Juanfran vaya a ser presidente de la Generalitat. Es una persona de toda la vida de aquí. Conocida. Siempre ha tenido buenas palabras. Estamos muy orgullosos y contentos». Sobre el Juanfran vecino tampoco tiene dudas: «Es un tío de pueblo, campechano y muy humilde. Amigo de sus amigos, que sale a las fiestas del pueblo. Le encanta socializar con todo el mundo. La verdad que es un tío 10».

Juanfran estudió en un colegio de Finestrat que ya no existe. El centro se llamaba Ricardo Mayor. Luego, siguió esos estudios en otro punto estratégico de la Comunidad Valenciana, Onteniente, la capital de La Vall d’Albaida. No es universitario. Será el segundo president que no tenga esa titulación. Está divorciado, pero tiene pareja. Y participa de las fiestas, desde hace muchísimos años. De hecho, pertenece a una peña, denominada en valenciano Els Penjats. Lo que traducido significa Los Colgados.

Para Maribel, otra vecina de toda la vida que conoce a Juanfran desde pequeño: «Es una gran persona. Y un gran político». Y, además, «un buen alcalde» Maribel revela también que el próximo president de la Generalitat era un niño que hacía «diabluras». «Aquí, se jugaba mucho por la calle. El jugaba con la bicicleta, haciendo carreras, como todos», desliza.

Manuel Blanco es un vilero (de la vecina Villajoyosa) que decidió irse vivir en Finestrat hace ahora 50 años. Y, allí, conoció a un joven que con el tiempo se convirtió en alcalde. Se llamaba Juanfran Pérez Llorca. Aquel joven va para presidente de la Generalitat Valenciana. Manuel augura que Pérez Llorca «lo hará bien» como president, porque «aquí, lo ha hecho muy bien con todo el pueblo». Y no es un piropo. Sustenta ese argumento en dos motivos. «Es bastante formal y serio dentro de su trabajo».

Pilar, otra vecina, define a Juanfran como «un alcalde muy próximo con todo el pueblo», y revela a continuación: «Lo conocemos desde pequeñito. Todo el pueblo lo conoce. Es un honor para nosotros tener un presidente de la Generalitat». Mari Carmen, que también es de Finestrat, se para para hablar con OKDIARIO en plena Avenida de Benidorm. La calle principal de Finestrat. Está convencida de que, como presidente de la Generalitat, «también hará algo por el pueblo, siempre».

Míriam, avanza que Juanfran «es muy buen alcalde. Y, si entra en la Generalitat, va a hacer lo mismo por todos». Esta joven destaca que «por ser alcalde, no se cree más, ni nada. Va a ser el político más importante de la historia de Finestrat». José María esboza una sonrisa cuando se le pregunta si conoce a Juanfran: «¡De siempre!, es una persona muy divertida. Se ha notado mucho el avance del pueblo con él. Ha hecho muchas cosas por Finestrat».

A María Dolores, a pesar de que le produce «mucha alegría» que Juanfran vaya a presidir la Generalitat, también le da «pena, que nos vaya a ir el alcalde». «Yo me alegro mucho por él. Porque se va a un sitio más grande. Pero me da pena perder a nuestro alcalde». No esconde que para ella «ha sido el mejor alcalde de todos los que ha habido» en Finestrat. Diana confiesa que en Finestrat, los vecinos «nos alegramos muchísimos por él. Es una persona muy querida, que lo ha hecho muy bien como alcalde.