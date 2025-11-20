Juan Francisco Pérez Llorca se someterá a la investidura para convertirse en nuevo presidente de la Generalitat Valenciana el próximo jueves, 27 de noviembre, en un pleno que dará comienzo a las 11:00 horas. Así, lo ha decidido este jueves la Mesa de las Cortes Valencianas tras recabar la propuesta de la presidenta de la Cámara, Llanos Massó (Vox), quien justo antes había mantenido una ronda de consultas con los portavoces de los cuatro grupos con representación parlamentaria. Así, la elección de Pérez Llorca se producirá 24 días después de que Carlos Mazón presentase su dimisión.

Pérez Llorca será investido presidente de la Generalitat Valenciana con los votos de PP y Vox. Si bien, los populares han presentado su candidatura este miércoles, mientras continua los contactos con la formación de Santiago Abascal. Los 40 diputados del PP y los 13 de Vox suman 53. Y superan la mayoría absoluta, que está en 50 diputados en una cámara de 99 representantes.

La sesión de investidura arrancará con el discurso del candidato. Luego, cada uno de los cuatro grupos representados en la Cámara, tendrá 30 minutos. Pérez Llorca podrá responder individualmente o a la conclusión de las intervenciones de los cuatro grupos parlamentarios. tendrá otros 30 minutos. Después, habrá una contrarréplica de 10 minutos por grupo y se pasará a la votación.

El candidato debe superar en esa primera votación la mayoría absoluta, que es lo previsible en este caso. Si no fuera así, habrá nueva votación 48 horas más tarde, en la que le sobraría con una mayoría simple. Pero, salvo monumental e inesperada sorpresa, en primera votación y antes de que concluya el jueves, 27 de noviembre, la Generalitat Valenciana tendrá nuevo presidente.

A continuación, el letrado de las Cortes Valencianas debe viajar a Madrid, para recabar la firma del Rey al decreto. Y, más tarde, el Gobierno tiene un plazo de entre tres y siete días para publicar el decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En el momento de la publicación en el BOE, quedará oficialmente relevado Carlos Mazón por Juan Francisco Pérez Llorca. El nuevo presidente tomará posesión y nombrará a los consejeros del nuevo gobierno.