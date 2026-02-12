La Guardia Civil detiene a una mujer que falsificaba documentos para empadronar a inmigrantes

La Guardia Civil ha detenido a una mujer de nacionalidad cubana, acusada de falsificar documentos para empadronar a inmigrantes en la localidad de Oliva (Valencia). La arrestada cobraba 150 euros a los estafados a cambio de facilitar un documento que, además, no se correspondía con el oficial, tal y como ha informado el Instituto Armado este jueves en un comunicado.

La investigación se produjo a partir de finales de noviembre de 2025, cuando dos extranjeros accedieron al consistorio de Oliva para tratar de realizar un trámite administrativo. En ese momento el personal del Ayuntamiento se percató de que los certificados de empadronamiento que portaban estas dos personas no se correspondían con los oficiales.

El personal del Ayuntamiento avisó de las irregularidades a la Guardia Civil, que a través de sus agentes comprobó que una mujer había facilitado a las personas afectadas un documento conjunto de empadronamiento fraudulento, cobrando 150 euros a cada uno de estos dos inmigrantes.

Por estos hechos se abrió una investigación a una mujer cubana, de 35 años, a la que se le imputa un delito de falsedad en documento público. No se descarta que existan más afectados, con la investigación aún abierta. El caso ha sido llevado a cabo por agentes del Puesto Principal de Oliva. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Gandía.