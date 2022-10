El presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo ha asegurado hoy, en Valencia, en referencia a la ya ex vicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra, que «desde luego, en mi Gobierno, si tengo a una persona» con su «situación familiar y política» él «la hubiera cesado» para agregar después: «No es cuestión de que dimita», sino que «es cuestión de que la ceso», y ello porque «el que nombra y cesa a los miembros del Gobierno es el presidente del Gobierno».

Mónica Oltra fue imputada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por los presuntos delitos prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delito en el caso por el que titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Valencia investiga si cargos y/o personal de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas del Gobierno valenciano que preside el socialista Ximo Puig supuestamente ocultaron las denuncias de la menor abusada por el entonces marido de la hoy ex vicepresidenta de la Generalitat. El caso arroja un saldo de 16 imputados.

Mónica Oltra dimitió finalmente el pasado 21 de junio, días después de haber sido imputada. Sin embargo, desde su imputación hasta que ella decidió dimitir, Ximo Puig, que podía haberla destituido en su calidad de presidente del Gobierno valenciano no lo hizo.

Hoy, en el marco del Encuentro de Retos de Futuro, del diario Las Provincias de Valencia, Feijóo ha sido preguntado acerca de si Oltra debería haber dimitido antes de lo que lo hizo. Y la respuesta del líder popular ha sido demoledora: «Sin duda», ha contestado, para a continuación argumentar que si un caso similar hubiera ocurrido en su Gobierno, él, como presidente, la hubiera cesado.

En concreto, Feijóo ha sostenido que «si en este momento hay 16 imputados, eso, no es un tema menor. Y afecta a tu familia de una forma directa». «Yo no prejuzgo, que para eso están los juzgados», ha agregado, «pero, desde luego, en mi Gobierno, si tengo a una persona con la situación familiar y política de la señora Oltra la hubiera cesado. No tenga usted ninguna duda. Simplemente, la hubiera cesado».

Feijóo ha explicado que «no es cuestión de que dimita. Es cuestión de que la ceso, porque el que nombra y cesa a los miembros del Gobierno es el presidente del Gobierno». Para concluir que «por tanto, la señora Mónica Oltra, si tengo una consejera o vicepresidenta en las circunstancias personales y políticas en las que ha estado, evidentemente tendría que haber sido cesada. Y no esperar a que dimita cuando le dé la gana simplemente para mantener la estabilidad del Gobierno».