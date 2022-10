El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que ve posible renovar el CGPJ y el Constitucional con «un nuevo marco de independencia» tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes en la Moncloa. Al mismo tiempo, el jefe de la oposición se ha mostrado optimista sobre «una reforma legal como pide la UE», es decir, que los jueces elijan a los jueces.

«Hemos avanzado para abordar la renovación conjunta de CGPJ y TC con un nuevo marco que profundice en criterios de independencia. Creo que este paso se podía haber dado mucho antes, y confío en que también será posible una reforma legal como pide la UE y lleva pidiendo meses el PP», ha señalado Feijóo en redes sociales.

Hemos avanzado para abordar la renovación conjunta de CGPJ y TC con un nuevo marco que profundice en criterios de independencia. Creo que este paso se podía haber dado mucho antes, y confío en que también será posible una reforma legal como pide la UE y lleva pidiendo meses el PP — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 10, 2022

La reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, arrancó este lunes en La Moncloa alrededor de las 10.45 horas de la mañana y se prolongó durante tres horas. A la cita se sumaron el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Acción Institucional del PP y eurodiputado, Esteban González Pons, que eran los interlocutores de ambas partes en la materia.

El jefe del Ejecutivo convocó anoche a Feijóo a esta reunión tras el anuncio de renuncia del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Carlos Lesmes. Ambos no se veían en la Moncloa desde el pasado 7 de abril, en la recepción a Feijóo tras convertirse en líder de la oposición. Posteriormente, en el mes de julio, el PP remitió al Gobierno un pacto de Estado en materia de Justicia, y en septiembre una carta al respecto. Sin embargo, no hubo acercamiento de posturas.

Lesmes avanzó este domingo en un comunicado y en un vídeo que renunciaría este lunes a su cargo al amparo de lo establecido en el artículo 588.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para no ser «cómplice» de la parálisis en torno al CGPJ, que lleva cerca de cuatro años sin renovarse.

El pasado 7 de septiembre, en su discurso con motivo de la Apertura del Año Judicial, Lesmes ya emplazó a Sánchez y a Feijóo a alcanzar un acuerdo para la renovación del CGPJ o para la devolución de competencias al órgano de gobierno de los jueces, bajo advertencia de que dimitiría «en semanas» si no había solución al respecto. Tampoco hace dos semanas durante la visita del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, a España, Lesmes constató avance alguno, de ahí que este domingo anunciara su renuncia.

«Procedimiento»

Este mismo lunes, antes de la reunión con Sánchez, Feijóo avisó en una entrevista en el Programa de Ana Rosa (Telecinco) que no aceptará un simple «cambio de cromos» para renovar el CGPJ «sin cambiar nada» en el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces.

En esta línea, Feijóo precisó que «acudo a la reunión con el ánimo de retomar conversaciones porque desde julio que le envié al presidente una propuesta para renovar, actualizar y profundizar en la independencia de los jueces que conformen el órgano de Gobierno de los jueces, no he tenido respuesta», destacó, criticando así que Sánchez no se haya movido hasta la renuncia de Lesmes.

El líder del PP subrayó que «para intentar desbloquear» su partido ha aceptado que «la renovación actualmente se haga con la ley en vigor con un requisito mínimo y es que en un plazo de seis meses hagamos una propuesta de ley de acuerdo con el texto y la propuesta de Europa para que los jueces y magistrados en el futuro tengan posibilidad de elegirse con un poco mas de objetividad».

Además, Feijóo precisó que «lo primero es establecer cuál es el procedimiento y luego los nombres», porque «hay una advertencia de la Unión Europea que nos recuerda que es necesario modificar la legislación española para que de los 20 miembros del Consejo General, 12 jueces y magistrados puedan opinar y puedan proponer, y eso es importante», remachó.

Con todo, desde Moncloa seguían insistiendo este domingo en que «no se puede condicionar el cumplimiento de la Constitución a la reforma de una ley», en contra de lo que reclama Bruselas.