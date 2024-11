ERC, socio independentista de Sánchez y de Illa, agita a los valencianos para manifestarse contra Mazón

Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), uno de los socios del PSOE de Pedro Sánchez en el Congreso y firmante del acuerdo que convirtió al también socialista Salvador Illa en presidente de la Generalitat de Cataluña, agita a los valencianos para que se manifiesten contra el presidente del Gobierno autonómico el popular Carlos Mazón a través de una publicación de su filial valenciana ERCPV en su perfil de X, antes Twitter. En esa publicación, ERCPV obvia cualquier mención al propio Sánchez y a cualquier responsabilidad del Gobierno de España en la DANA, pero sí llama a manifestarse contra Mazón y su Ejecutivo este sábado, también en Valencia.

Las movilizaciones contra la DANA en Valencia empiezan a tomar un claro matiz político. Tal como publicó OKDIARIO este 9 de noviembre, en vísperas de la primera de esas movilizaciones, grupos catalanistas regados con 2,2 millones por el PSOE montaron la primera manifestación tras la DANA. Ahora, es la propia Esquerra Republicana de Cataluña, la que también llama a esa movilización en una publicación en sus rrss.

En esa publicación, escrita en catalán, ERCPV afirma que «A un mes de la DANA el País Valenciano tiene claro que Mazón y su Gobierno no gestionaron la previsión, no gestionaron la emergencia, no gestionan la recuperación. No hay más salida que tomar las calles para demandar Mazón dimisión». En referencia, esto último, a la manifestación convocada para este 30 de noviembre en Valencia.

País valenciano es la denominación con la que los independentistas catalanes denominan a la Comunidad Valenciana. Porque, para ellos, este territorio forma parte de esa entelequia a la que llaman países catalanes.

La movilización también ha sido difundida a través de las rrss por entidades catalanistas como Plataforma per la Llengua o Escola Valenciana. Ambas, como ha publicado OKDIARIO, generosamente subvencionadas por el Gobierno del socialista Ximo Puig, la coalición nacionalista Compromís y Podemos. Un grifo que ha cerrado el Gobierno de Carlos Mazón.

El presidente valenciano y su Gobierno trabajan para poner en marcha, precisamente, una ley de señas de identidad valencianas para marcar distancia y perfil con los independentistas catalanes y su entelequia de los países catalanes. Esa ley incluirá no subvencionar a ninguna entidad que no respete la Constitución y el Estatuto de Autonomía valenciano. Ese estatuto reconoce como única denominación para esta autonomía la de Comunitat Valenciana o Comunidad Valenciana. Pero no la de país valenciano.

Plataforma por la Lengua País Valenciano ha subido también a sus rrss una publicación en la que también llama a la movilización, pero en su caso, no habla de la DANA, sino «por ser un peligro para la lengua y la cultura propia» sin concretar si se refiere al catalán o al valenciano.

Escola Valenciana también ha llamado a esa manifestación, pero en este caso, en su publicación de este martes, sólo menciona que es para exigir la dimisión del presidente valenciano.

Se da la circunstancia de que Carlos Mazón es el presidente valenciano que ha acabado con el procés acelerado en esta Comunidad, que tomó impulso bajo el Gobierno de su antecesor, el mencionado Ximo Puig.