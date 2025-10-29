Detenido por el robo en 5 vehículos la misma noche en Novelda (Alicante) tras reventar las ventanillas

Un varón, de nacionalidad española y 44 años de edad, ha resultado detenido por agentes de la Guardia Civil como presunto autor de cinco robos con fuerza cometidos en el interior de vehículos en la misma madrugada y en la misma zona de la población de Novelda, en la provincia de Alicante. La rápida intervención de los agentes ha permitido recuperar casi todos los objetos que fueron sustraídos del interior de los coches. Esas pertenencias ya han sido ya devueltas a sus legítimos propietarios.

La investigación arrancó el lunes 6 de octubre. Ese día, cinco vecinos de la misma zona acudieron a la Guardia Civil de Novelda para denunciar robos en el interior de sus propios vehículos. Esos robos, tenían algo en común. En todos los casos, había sido fracturada una de las ventanillas delanteras con un objeto contundente para acceder al interior de cada uno de los coches.

El Área de Investigación de la Guardia Civil de Novelda inició las pesquisas. Y, tras varias inspecciones técnico-oculares, entrevistas con testigos y estudio de las evidencias obtenidas, los agentes lograron la plena identificación del sospechoso.

A continuación, los agentes de la Guardia Civil prepararon minuciosamente un dispositivo con la finalidad de capturar al presunto autor de esos robos en el interior de cinco vehículos, ocurridos en la localidad de Novelda en plena madrugada. Tras la detención del sospechoso, los agentes han conseguido recuperar la mayoría de los objetos y prendas robados. Esencialmente, se trataba de herramientas y ropa. , que se hallaba en el interior de los vehículos en el momento del robo.

La recuperación de ropa y herramientas que habían sido sustraídas en los robos en aquella madrugada, ha permitido a la Guardia Civil devolver a las víctimas todos los objetos y ropa intervenidos. Se trata de la inmensa mayoría de los que fueron robados en el interior de sus vehículos.