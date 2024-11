Las alertas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) fallaron con la devastadora DANA que ha arrasado el Levante español. La intervención de la delegada del Gobierno de Pedro Sánchez en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, el martes a mediodía no deja lugar a la duda: sabían que había una alerta roja pero se esperaba que por la tarde, peor momento del temporal, el tiempo mejorara y dejara de llover con tanta intensidad.

Pilar Bernabé compareció ante los medios el martes por la mañana para valorar la situación y, como se desprende de sus palabras, se fio de las previsiones de la agencia estatal dependiente del Gobierno que no alertaba de una situación tan crítica como la que horas después hubo en la Comunidad Valenciana.

La delegada de Pedro Sánchez en la Comunidad Valenciana explicó que «la previsión meteorológica y la alerta de la AEMET» era «de alerta roja meteorológica en toda la provincia de Valencia excepto en el interior sur, es decir, en todo el litoral de la provincia de Valencia y en la zona norte interior de la provincia de Valencia». Además, apuntó que «el trozo que queda del sur del interior de la provincia de Valencia está en naranja y en la provincia de Castellón y de Alicante en nivel amarillo».

El martes a mediodía sí se conocía una alerta roja de la AEMET, pero la previsión era que lo peor había pasado y que la DANA dejaría de tener fuera por la tarde. Precisamente en el momento cuando cogió más fuerza y se provocaron los mayores destrozos y situaciones críticas. De momento hay 158 muertos y se espera superar los 200.

Pilar Bernabé continuó su intervención asegurando que «la previsión de esta alerta roja» era, «en principio, hasta las seis de la tarde». Eso sí, quiso puntualizar que eso «no obsta que pueda alargarse porque la previsión es que haya lluvia durante todo el día».

«Ha llovido muy fuertemente, especialmente en algunos municipios de La Ribera. Estoy hablando en estos momentos con los alcaldes de los municipios más afectados, me trasmiten que en estos momentos no llueve tan intensamente, pero la previsión es que siga lloviendo, no parece que con la intensidad que ha llovido hasta ahora, no obstante, pero es verdad que llueve sobre mojado y hay que estar atentos y con mucha precaución», señaló la delegada del Gobierno.

Las palabras de Bernabé son calcadas a las que hizo el presidente de la Comunidad Valenciana también esa misma mañana. Carlos Mazón ofreció una rueda de prensa sobre las 12:00 del martes y aseguró que «según las previsiones, el temporal se desplaza hacia la Serranía de Cuenca en estos momentos por lo que se espera que en torno a las 18:00 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la Comunidad Valenciana».

Es decir, el martes a mediodía las previsiones de la AEMET eran de que seguiría lloviendo, pero que lo peor acabaría a las 18:00 horas. Momento en el que la DANA fue más virulenta y pasó lo peor.

Es más, la propia AEMET reconocía en público que la alerta no se extendía hasta la tarde. En una intervención del jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología en Valencia, José Ángel Núñez, en el programa Bon dia Comunitat Valenciana de À Punt, señalaba que «la situación» tendía a «desplazarse hacia el norte» y que, «en principio», la alerta roja «finaliza a las seis de la tarde» pero que «en estas situaciones hay que estar informados y muy pendientes de la televisión pública».

La previsión de la AEMET

Las previsiones de la AEMET se desviaron de lo que finalmente ocurrió. El martes sobre las 14:30 horas emitieron un comunicado donde aseguraron que no iban a caer más de 180 litros por metro cuadrado acumulados «en 12-24 horas». Finalmente, en algunas zonas se registraron 500 en 8-10 horas, una cifra que rompe los registros históricos.

El martes, a las 14:30 horas, la AEMET emitía su último «aviso especial de fenómenos adversos» sobre la DANA. La nota estaba aún plagada de incertidumbre y datos inconcretos: «Hoy se dará el día álgido de este episodio, esperándose la mayor probabilidad de estas precipitaciones y tormentas intensas en el área del Estrecho, Andalucía Oriental, Murcia, este de Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana. Debido a la intensidad y persistencia de las precipitaciones, es probable que en estas zonas se puedan superar de forma local los 150-180 mm en 12-24 horas».

Las previsiones de la AEMET, evidentemente, se vieron desbordadas sólo unas horas después. En varios puntos de la Comunidad Valenciana esa previsión se superó con creces.

En cambio, la AEMET francesa sí que predijo la catástrofe. Los radares y sistemas de predicción meteorológica franceses calibraron, con una precisión casi total, la verdadera dimensión de la tragedia que se cernía sobre Valencia en la tarde del martes. Lo hicieron esa madrugada, y con tiempo de antelación suficiente para que expertos franceses dieran la voz de alarma: «Precipitaciones de 400 litros por metro cuadrado e inundaciones relámpago que podrían poner en peligro la vida». Finalmente, fueron unos 445 litros por metro cuadrado, muy cerca del aviso francés y bastante más lejos de los 150-180 litros que pronosticó la Aemet unas horas antes de la descarga mortal sobre Valencia.