La carroza de ‘Pedrocho’ pasea las mentiras de Pedro Sánchez en las Fallas de Valencia

Los incumplimientos, en unos casos, y verdades a medias, en otros, del presidente del Gobierno de España el socialista Pedro Sánchez han tenido su reflejo en las Fallas de Valencia. Y, más concretamente en la Cabalgata del Ninot, que se ha celebrado este fin de semana. Con la sátira y el humor que caracteriza a estos personajes, los ninots, y la fiesta de todos los valencianos, una carroza ha acaparado todas las miradas. En ella, se establecía un símil con Pinocho, el personaje que creó Carlo Collodi y al que le crecía la nariz cuando mentía. El nombre, que aparecía en el lateral de la carroza era Pedrocho. Y, en torno, a él, algunas de las frases más recordadas de Pedro Sánchez, como la del comité de expertos fantasma durante la pandemia.

Cómo se puede ver en la imagen que ilustra esta información, al fondo de la carroza aparece un arco de entrada sobre el que cuelga un cartel la palabra Moncloa. Un poco más adelante, sobre una cómoda silla, tapizada y con dos elegantes brazos, aparece Pedrocho.

Y a ambos lados de la carroza cuelgan una serie de carteles que repiten frases que en su día dijo Pedro Sánchez, pero que terminaron por quedar en agua de borrajas. Tales como «No pactaremos con Bildu», una frase que el actual presidente del Gobierno dijo en 2015, «No acercaremos a los presos de ETA» o «España no se merece a Iglesias como vicepresidente».

Pero también otra frase que hace mención directa a aquellos días pandemia y confinamiento: «Lo avala el comité de expertos», un comité fantasma, tal como publicó OKDIARIO en su día. En el otro lado de la carroza aparecían otras de las frases de Sánchez: «Ni antes ni después voy a pactar con el populismo» o «No se pagará más luz que en 2018».

Se ha tratado sin duda de la carroza que más reacciones lleva generando en Valencia desde el desfile el pasado sábado, día 4. Y sus ecos aún colean. Si bien, otros protagonistas de la esfera política y cuestiones como las listas de espera de la Sanidad valenciana también han sido objeto de la fina sátira y humor que siempre ofrecen las Fallas de Valencia.