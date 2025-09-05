Camps reclama a Feijóo un congreso regional y que voten todos los militantes: «Ya no espero más»

El ex presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha vuelto a reclamar este viernes al PP de Feijóo la convocatoria de un congreso regional de la formación y que voten todos los militantes. «Yo ya no espero más, vosotros ya no esperáis más y nuestros votantes no esperan más», ha expresado al respecto en un acto convocado en Alicante, al que han asistido en torno a 400 personas. Y, entre ellas, varios ex cargos públicos de la etapa en que él estuvo al frente del Gobierno valenciano.

Camps ha reiterado el mensaje de su lealtad al actual cúpula del partido en una intervención en la que también ha lanzado una crítica muy directa al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez: «Lo peor que le ha pasado a España en toda su historia democrática». Y al Ejecutivo que el propio Sánchez preside: «Un Gobierno fallido que hace que el Estado también lo sea».

Ya en clave interna, la puesta en escena ha incluido un escenario con el lema Camps juntos ganamos. Entre los presentes, han acudido los ex consellers Mario Flores y Trini Miró, las ex alcaldesas de Elche, Denia y Guardamar (Mercedes Alonso, Ana Kringe y Carmen Verdú), el ex alcalde de Crevillente, César Augusto Asencio, y los ex concejales de Alicante, Marta García-Romeu y Antonio Ardid, entre otros.

También, la ex alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, a la que Camps ha designado su número 2 en esa pre campaña que ha arrancado este viernes, y que sigue sin gustar a Génova, que insiste un día tras otro en que lo más importante y lo único en que debe centrarse la acción del Gobierno y del Partido en la Comunidad Valenciana es en la reconstrucción tras la DANA.

Tal vez por ello, Sonia Castedo, la única oradora además de Francisco Camps, ha expresado que «nosotros no somos enemigos, somos compañeros». Pero, a ese mensaje de unidad ha sumado otro algo distinto: «A ver quién mete 400 personas que no sean cargos públicos». Castedo ha incidido en que «no quiero ningún tipo de guerras. Tengo mi espalda llena de heridas, pero ya no sangran. No hay rencor».

Camps, por su parte, centrado su mensaje en pedir la convocatoria de un congreso regional y postularse para presidir el PP valenciano. Algo que ha reiterado una y otra vez: «Le pido al PP de España un congreso y que haga posible que todos los militantes de la Comunidad Valenciana vuelvan a incorporarse a las decisiones de este partido». En este punto, se ha detenido a explicar cuáles son las correas de transmisión de cada partido. Una de ellas, la de Compromís, según ha dicho, «es Acció Cultural del País Valenciano».

Para reclamar ese Congreso, Camps ha mantenido que «yo ya no espero más. Vosotros no esperáis más. Nuestros votantes no esperan más. Como disciplinado militante digo vamos a darnos la oportunidad de votar».