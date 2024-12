La ausencia no salva a Sánchez de las críticas: de «¡400 millones para Marruecos!» a «¡Sánchez me das asco!»

El presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, no ha asistido en Valencia al solemne funeral de las víctimas de la DANA que el pasado 29 de octubre asoló más de 75 municipios valencianos, con un trágico balance de 222 fallecidos y cuatro desaparecidos. Sin embargo, su ausencia no le ha salvado de las críticas. Ha recibido gritos en que se preguntaba «¿dónde está Pedro Sánchez?», le han dedicado un «Pedro Sánchez me das asco» y hasta le han recordado «lo rapidito» que llegaron las ayudas a Marruecos frente a la lentitud que desespera a los afectados por la DANA. Así se puede ver en el vídeo que ilustra esta información.

El exterior de la catedral de Valencia se ha convertido este lunes en un espacio abierto en que los curiosos, los menos, alternaban con los que llevaban el corazón lleno de pena y rabia. Todos han aguantado estoicamente el frío de la noche en Valencia con los corazones helados por el dolor.

Muchos han perdido este 29 de octubre a familiares y/o a amigos. Y todos sienten una impotencia terrible. A esas sensaciones se les ha sumado la de percatarse de que el presidente del Gobierno no estaba allí.

Esta vez, no había banderas catalanas en el exterior del templo religioso. Sólo españolas y valencianas. Y pancartas de protesta, ira y tristeza ante las pérdidas de seres queridos, de familiares, de conocidos, de amigos.

Y, contra Sánchez, han vertido buena parte de sus críticas los asistentes. Así, se puede ver en el vídeo a una joven ha gritado: «¡Cuatrocientos millones para Marruecos!, ¿eh? Para ahí, los efectivos sí que se movieron rapiditos». Una protesta ante la ausencia de ayuda a las víctimas.

Una mujer se hallaba envuelta en una gran bandera de España. Esa bandera llevaba pegatinas y adhesivos con mensajes de protesta. En uno de ellos, se podía leer: «Pedro Sánchez. Dimisión. Traidor». Ella, junto a un hombre, cantaba: «¿Dónde está Pedro Sánchez?…, tiene miedo y no vendrá». Ese mismo hombre ha dedicado también unas palabras al presidente del Gobierno, que han concluido con un «¡Sánchez me das asco!».

En general, los cánticos se han dirigido contra toda la clase política, tanto antes, como durante y hasta casi después de la misa que en esos momentos se estaba oficiando en el interior de la Catedral de Valencia.